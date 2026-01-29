Μιχαήλ: Τον Μάιο λήγει η σύμβαση για το λογισμικό του ΓεΣΥ – Στόχος ο συντονισμός από τον ΟΑΥ

«Τον Μάιο ολοκληρώνεται η σύμβαση με την εταιρεία που έχει αναλάβει το λογισμικό του ΓεΣΥ και στόχος μας είναι να αναλάβουμε εμείς τον ρόλο του συντονιστή», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Σταύρος Μιχαήλ, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.

Η Επιτροπή έθεσε υπό το μικροσκόπιο τον προϋπολογισμό του ΟΑΥ για το 2026, με τους βουλευτές να απαιτούν εξηγήσεις αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο πληροφοριακό σύστημα του ΓεΣΥ, το οποίο εξακολουθεί να ταλαιπωρεί παρόχους υπηρεσιών υγείας αλλά και δικαιούχους.

Ο κ. Μιχαήλ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους σε ορισμένες περιπτώσεις το λογισμικό είτε «πέφτει» είτε παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Οργανισμός έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα στην ανάδοχο εταιρεία. Όπως ανέφερε, με την ολοκλήρωση της σύμβασης στα τέλη Μαΐου, στόχος είναι ο συντονισμός του συστήματος να περάσει στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΑΥ, ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος και η εύρυθμη λειτουργία του ΓεΣΥ.

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του ΟΑΥ για το 2026 είναι ισοσκελισμένος και ανέρχεται συνολικά σε €2,13 δισ. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας του ΓεΣΥ, οι οποίες υπολογίζονται σε €2,05 δισ., ενώ οι λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες ανέρχονται σε €41,6 εκατ. και οι αναπτυξιακές δαπάνες σε €37,6 εκατ.

Ιδιαίτερα αυξημένο παραμένει το κονδύλι για τις αποστολές ασθενών στο εξωτερικό, το οποίο για το 2026 προϋπολογίζεται σε €31 εκατ., καθώς και οι δαπάνες για φάρμακα υψηλού κόστους και ονομαστικές θεραπείες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα €70 εκατ., αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στο σύστημα υγείας.