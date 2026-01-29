Επιστολή συντεχνιών για Νοσοκομείο Αθαλάσσας, μιλούν για παραγνώριση τους

Για παραγνώριση των εκπροσώπων των εργαζομένων κατά την ετοιμασία και παρουσίαση του πλάνου δράσης για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, κάνουν λόγο οι συντεχνίες σε κοινή επιστολή προς τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, με κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας.

Η επιστολή από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΥΚΙ ετοιμάστηκε μετά το πλάνο δράσης, μετά τη διαπίστωση της επικίνδυνης κατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι το πλάνο παρουσιάστηκε σε σύσκεψη από την οποία απουσίαζαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Αναφέρεται επίσης ότι προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός πως ακόμη και 48 ώρες μετά την παρουσίασή του, οι οργανώσεις δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενό του, ούτε έχουν κληθεί σε οποιαδήποτε συνάντηση.

Οι συντεχνίες αναφέρουν στην κοινή επιστολή τους ότι ο ΟΚΥπΥ οφείλει να ενημερώνει και να διαβουλεύεται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια, τις συνθήκες απασχόλησης, τη μετακίνηση του χώρου εργασίας σε άλλη γεωγραφική περιοχή και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες ασθενών.

«Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε πλάνο δράσης για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο ή εφαρμόσιμο εάν δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, τις ανάγκες στελέχωσης και τα εργασιακά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των νέων δομών που ενδεχομένως προωθούνται», αναφέρουν.

Οι συντεχνίες καλούν να καθοριστεί συνάντηση το συντομότερο δυνατόν για πλήρη και ουσιαστική συζήτηση του πλάνου δράσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ