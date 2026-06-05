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| Παιδεία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ετήσια Φοιτητική Έκθεση «The Archive - 2025/26» της Σχολής Τεχνών, Μέσων & Επικοινωνίας του UCLan Cyprus

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, στην Πρώην Οικία του Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας στο Πάρκο Σαλίνα, προσελκύοντας  ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες του κλάδου, φοιτητές και φίλους της τέχνης.

Η νεοσύστατη Σχολή Τεχνών, Μέσων και Επικοινωνίας (School of Arts, Media & Communication) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus γιόρτασε ένα σημαντικό ορόσημο με την επιτυχημένη διοργάνωση της πρώτης ετήσιας φοιτητική έκθεσης  με τίτλο «The Archive — 2025/26». Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, στην Πρώην Οικία του Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας στο Πάρκο Σαλίνα, προσελκύοντας  ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες του κλάδου, φοιτητές και φίλους της τέχνης.

Ξεπερνώντας τα όρια μιας συμβατικής παρουσίασης τελικών εργασιών, η έκθεση «The Archive — 2025/26» λειτούργησε ως ένα ζωντανό οικοσύστημα δημιουργικότητας, πειραματισμού και έρευνας. Μέσα από μια πολυδιάστατη παρουσίαση έργων, η εκδήλωση ανέδειξε τον έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα της Σχολής, προσφέροντας  μια δυναμική χαρτογράφηση των σύγχρονων δημιουργικών πρακτικών στους τομείς της Παραγωγής Μέσων, του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης Ιστοσελίδων, της Γραφιστικής και του Σχεδιασμού Μόδας.  

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών έργων, τα οποία ανέδειξαν το ταλέντο, τις τεχνικές δεξιότητες και τη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών. 

Η εναρκτήρια αυτή εκδήλωση θέτει τις βάσεις για έναν ετήσιο θεσμό που στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας και της δημιουργικής βιομηχανίας. 

Αναφερόμενος στην επιτυχία της έκθεσης, ο Κοσμήτορας της Σχολής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Χρίστος Καρπασίτης, δήλωσε: «Η επιτυχία του The Archive — 2025/26 αντικατοπτρίζει την απίστευτη δουλειά των φοιτητών μας και τη δέσμευση της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Αυτή η πρώτη έκθεση μας έδωσε μια γεύση του τι είναι εφικτό όταν η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η φιλοδοξία ενώνονται, και ανυπομονούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά στα επόμενα χρόνια.»

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