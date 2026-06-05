Παγκύπριες Εξετάσεις: Αυτές είναι οι Top 4 σχολές σε προτιμήσεις των υποψηφίων για το 2026 - Αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων

Στη μάχη ρίχνονται από τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 5.139 υποψήφιοι για πρόσβαση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας. Πρώτο εξεταστικό μάθημα, στο οποίο θα παρακαθίσουν όλοι οι υποψήφιοι, είναι τα Νέα Ελληνικά. Τελευταία ημέρα των εξετάσεων θα είναι η 26η Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026, και τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Εξετάσεων, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει η δημοφιλέστερη, καθώς την οποία επέλεξαν ως πρώτη επιλογή 604 υποψήφιοι. Ακολουθούν η Πληροφορική του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία επέλεξαν ως πρώτη επιλογή 347 υποψήφιοι, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο επέλεξαν ως πρώτη επιλογή 339 υποψήφιοι και η Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία επέλεξαν 297 υποψήφιοι.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, μετά τα Νέα Ελληνικά, στις 8 Ιουνίου, ακολουθούν στις 9 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, οι Μουσικές Σπουδές, στις 10 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, Οικονομικά, Χημεία και Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης (400,402,413,414,416), ενώ στις 11 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, λόγω σχολικής αργίας δεν πραγματοποιηθεί καμία εξέταση. Στις 12 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευής, θα γίνει εξέταση για τα Αγγλικά και το Σάββατο, 13 Ιουνίου για Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

Η δεύτερη εβδομάδα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης περιλαμβάνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, τα Αρχαία Ελληνικά, την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτικής κατεύθυνσης,511,515,504,507) και πρακτική δοκιμασία, την Τρίτη 16 Ιουνίου, τα Ισπανικά, τις Εικαστικές Εφαρμογές, την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτικής κατεύθυνσης, 509, 510, 517, 518) και πρακτική δοκιμασία, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, την Πληροφορική, τα Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών, τις Γραφικές Τέχνες και πρακτική δοκιμασία, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, τα Ιταλικά, Αγωγή Υγείας, Θεατρολογία και πρακτική δοκιμασία, την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, Φυσική, Ιστορία, Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (πρακτική κατεύθυνση, 500,502,503,506,513, 505,508) και πρακτική δοκιμασία.

Η τρίτη και τελευταία εβδομάδα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης περιλαμβάνει τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, τη Βιολογία, τα Λατινικά και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης), την Τρίτη, 23 Ιουνίου, τη Λογιστική, τον Σχεδιασμό και την Τεχνολογία, τα Γερμανικά και την Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (θεωρητικής κατεύθυνσης, 404,409,410,417,418,419, 405 ), την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, τα Ρωσικά, το Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο, τα Τουρκικά και τη Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο και τα Γαλλικά, και την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, και τελευταία ημέρα των εξετάσεων, τα Μαθηματικά κοινού κορμού.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει, οι υποψήφιοι για πρόσβαση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας ανέρχονται φέτος σε 5.139 σε σύγκριση με 5.465 το 2020, 5.559 το 2021, 5.202 το 2022, 5.250 το 2023 και 5.119 το 2025.

Σε ό,τι αφορά στα γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψήφιους, οι υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι ανέρχονται το 2026 σε 4.798, σε σύγκριση με 5.136 το 2020, 5.213 το 2021, 4844 το 2022, 4.859 το 2023, 4.939 το 2024 και 4.727 το 2025. Οι υποψήφιοι που είναι παλαιοί απόφοιτοι, το 2026 ανέρχονται σε 341, σε σύγκριση με 329 το 2020, 346 το 2021, 358 το 2022, 391 το 2023, 413 το 2024 και 392 το 2025. Οι υποψήφιοι για πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές το 2026 ανέρχονται σε 413, σε σύγκριση με 653 το 2020, 522 το 2021, 437 το 2022, 488 το 2023 , 482 το 2024 και 352 το 2025. Οι υποψήφιοι που αιτήθηκαν διευκολύνσεων ανέρχονται για το 2026 σε 642, σε σύγκριση με 545 το 2020, 561 το 2021, 540 το 2022, 554 το 2023, 564 το 2024 και 614 το 2025.

Ο αριθμός των υποψήφιων κατά εξεταζόμενο μάθημα (παρουσιάζονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει του αριθμού των υποψηφίων) έχει ως εξής: Νέα Ελληνικά 5.139, Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2.826, Φυσική 2.224, Αγγλικά 2.171, Μαθηματικά Κοινού Κορμού 2.006, Βιολογία 1.515, Οικονομικά 1.388, Χημεία 812, Ιστορία 573, Πληροφορική 572, Λογιστική 519, Σχεδιασμός και Τεχνολογία 485, Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών 333, Λατινικά 251, Αρχαία Ελληνικά 233, Πρακτική Δοκιμασία (Ειδική Εξέταση) 223, Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο 171, Ρωσικά 162, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τεχνικών Σχολών (Θεωρητική Κατεύθυνση) 153 και Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο 125.

Ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών σύμφωνα με την πρώτη επιλογή (παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής), έχει ως εξής : Ιατρική Σχολή (Π.Κ.) 604, Πληροφορική 347, Λογιστικής και χρηματοοικονομικής (Π.Κ.) 339, Ψυχολογίας (Π.Κ.) 297, Αρχιτεκτονικής (ενοποιημένος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Π.Κ.) 190, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (Π.Κ.) 186, Επιστημών Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση) (Π.Κ.) 183, Εργοθεραπεία (ΤΕΠΑΚ) 173, Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (Π.Κ.) 151, Νομικής (Π.Κ.) 150, Μαθηματικών και Στατιστικής (Π.Κ.) 149, Νοσηλευτικής (ΤΕΠΑΚ) 139, Βιολογικών Επιστημών (Π.Κ.) 126, Επιστημών Αποκατάστασης (Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία) (ΤΕΠΑΚ) 121, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) (Π.Κ.) 117, Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (ΤΕΠΑΚ) 116, Οικονομικών (Οικονομικά) (Π.Κ.) 84, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Τμήμα Όπλων 83, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολιτικών Μηχανικών) (Π.Κ.) 80 και Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας (ΤΕΠΑΚ) 80.

Πηγή: ΚΥΠΕ