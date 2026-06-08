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Πρώτη δοκιμασία για χιλιάδες μαθητές: Τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά (pdf)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η σημερινή εξέταση άνοιξε τον κύκλο των Παγκυπρίων Εξετάσεων, με τους υποψηφίους να συνεχίζουν τις επόμενες ημέρες με τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα, σε μια διαδικασία που θα καθορίσει την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκίνησαν σήμερα οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής εξεταστικής περιόδου για χιλιάδες τελειόφοιτους και υποψηφίους. Στην πρώτη εξέταση συμμετείχαν 5.139 υποψήφιοι που διεκδικούν θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η τρίωρη δοκιμασία διεξήχθη από τις 8:00 μέχρι τις 11:00 το πρωί και αποτέλεσε το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου.

Στο εξεταστικό δοκίμιο, οι υποψήφιοι κλήθηκαν αρχικά να επεξεργαστούν κείμενο που πραγματευόταν το ζήτημα της διαφήμισης και των ηθικών προβληματισμών που συχνά εγείρονται γύρω από τον τρόπο λειτουργίας και την επιρροή της στη σύγχρονη κοινωνία.

Το δεύτερο μέρος της εξέτασης επικεντρώθηκε στη λογοτεχνία. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούσαν το έργο «Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα» του Κώστα Μόντη και τον «Αποχαιρετισμό» του Γιάννη Ρίτσου. Παράλληλα, ως αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο δόθηκε απόσπασμα από το έργο «Γρηγόρης Αυξεντίου» της Κλαίρης Αγγελίδου.

Στο τελευταίο μέρος του γραπτού περιλήφθηκε απόσπασμα από την «Αστροφεγγιά» του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, πάνω στο οποίο οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις αναγνωστικές τους δεξιότητες.

Η σημερινή εξέταση άνοιξε τον κύκλο των Παγκυπρίων Εξετάσεων, με τους υποψηφίους να συνεχίζουν τις επόμενες ημέρες με τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα, σε μια διαδικασία που θα καθορίσει την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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