Το UCLan Cyprus φιλοξένησε το 13ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ECSM 2026)

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus φιλοξένησε με υπερηφάνεια το 13ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ECSM 2026), καλωσορίζοντας ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επαγγελματίες του κλάδου και ειδικούς από όλο τον κόσμο στις εγκαταστάσεις του στη Λάρνακα. Το διεθνούς κύρους διεθνές συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 28–29 Μαΐου 2026 και διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό Academic Conferences & Publishing International (ACPI).

Αναγνωρισμένο ως ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά συνέδρια στον τομέα της έρευνας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το ECSM διοργανώνεται ετησίως εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία και αποτελεί σημαντική πλατφόρμα επιστημονικού διαλόγου και διεπιστημονικής ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την εξελισσόμενη επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην κοινωνία, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, την επικοινωνία, τη διακυβέρνηση και τον ψηφιακό πολιτισμό.

Το συνέδριο, το οποίο φιλοξενήθηκε από τη Σχολή Τεχνών, Μέσων & Επικοινωνίας (School of Arts, Media & Communication), συγκέντρωσε συνέδρους από πολλές χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν καινοτόμες έρευνες, μελέτες περίπτωσης (case studies) και πρακτικές εφαρμογές, που εξετάζουν τις τρέχουσες και αναδυόμενες τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκδήλωση περιλάμβανε κεντρικές ομιλίες (keynote speeches), παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών, συνεδρίες δικτύωσης (networking) και συζητήσεις γύρω από θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή επικοινωνία, οι διαδικτυακές κοινότητες, η ηθική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η αλληλεπίδραση των χρηστών (user engagement), το ψηφιακό μάρκετινγκ, η παραπληροφόρηση και το μέλλον των ψηφιακών πλατφορμών.

Το συνέδριο είχε ως συμπροέδρους τον Δρ Χρίστο Καρπασίτη (Conference Chair), Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνών, Μέσων & Επικοινωνίας και τον κ. Λάμπρο Ιωάννου (Programme Chair), Λέκτορα του προγράμματος BSc (Hons) Web Design & Development. Η εξειδίκευσή τους στα ψηφιακά μέσα, την επικοινωνία, τον σχεδιασμό ιστοσελίδων και την εμπειρία χρήστη (user experience) συνέβαλε καθοριστικά στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση και την επιτυχημένη διοργάνωση της συνεδρίου.

Η φιλοξενία του ECSM 2026 ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus ως διεθνούς κέντρου ακαδημαϊκής αριστείας, έρευνας, καινοτομίας και διεπιστημονικής συνεργασίας. Παράλληλα, το συνέδριο ανέδειξε την Κύπρο ως έναν ελκυστικό προορισμό για διεθνείς ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, προσφέροντας στους συνέδρους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και το δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον του νησιού.

Μέσα από διοργανώσεις όπως το ECSM 2026, το UCLan Cyprus συνεχίζει να ενισχύει τις διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες και να προάγει τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις τεχνολογίες και τις ψηφιακές πλατφόρμες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη κοινωνία.