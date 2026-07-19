Αθηνά Μιχαηλίδου: Νέα σχολεία στο κέντρο της Πάφου και επεκτάσεις σε Λύκειο και Τεχνική Σχολή Έμπας

Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εργάζεται για την εξεύρεση ισορροπημένης λύσης στο ζήτημα του συστήματος διορισμών των εκπαιδευτικών, ενόψει της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας το 2027, έδωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας του μνημοσύνου που τελέστηκε για τους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία βρίσκεται σε εφαρμογή εδώ και δέκα χρόνια, προβλέπει πως από το 2027 θα καταργηθεί ο ένας από τους δύο καταλόγους διορισμού, συγκεκριμένα ο κατάλογος διοριστέων.

Όπως σημείωσε, στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί, προειδοποιώντας ότι η απλή εφαρμογή της νομοθεσίας χωρίς καμία προσαρμογή ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα θα θυματοποιηθούν πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται εδώ και χρόνια στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

«Καταβάλλονται προσπάθειες με όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους υπόλοιπους φορείς που αποτελούν εταίρους μας, ώστε να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση, η οποία θα επιτρέπει την εφαρμογή της νομοθεσίας χωρίς να θυματοποιεί τους ανθρώπους που έχουν ήδη εργαστεί τα τελευταία χρόνια και έχουν βοηθήσει στη στελέχωση των σχολείων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιτρέψουν στους κοινωνικούς εταίρους να συνεχίσουν τον διάλογο σε εποικοδομητικό κλίμα, επισημαίνοντας ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου το Υπουργείο αναμένεται να παρουσιάσει γραπτώς το πλαίσιο αρχών που θα διέπει την πρότασή του. Πρόσθεσε ακόμη ότι, μέχρι την κατάθεση του σχετικού ζητήματος στη Βουλή, το Υπουργείο θα παραμείνει ανοικτό σε συζητήσεις και διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αναφερόμενη στην Πάφο, η κ. Μιχαηλίδου στάθηκε στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί ο υπερπληθυσμός, τονίζοντας ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για την αντιμετώπιση των κτηριακών προκλήσεων. Όπως ανέφερε, στις αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκε το κτηριακό πλάνο για τις σχολικές μονάδες της επαρχίας, το οποίο προβλέπει έργα βελτίωσης και επεκτάσεων συνολικού ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Η Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι προγραμματίζεται η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στο κέντρο της Πάφου, καθώς και σημαντικές επεκτάσεις στο Λύκειο και στην Τεχνική Σχολή Έμπας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξανόμενων μαθητικών αναγκών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενότερη συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία Πάφου για ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση κλιματιστικών, τις κτηριακές βελτιώσεις και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις θα συμβάλουν σε μια καλύτερη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.