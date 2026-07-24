Ο Ντουέιν Τζόνσον προσπαθεί να κάνει ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ

Ο Ντουέιν Τζόνσον προσπαθεί να κάνει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά η υλοποίησή του ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόταν.

Ο ηθοποιός, τραγουδιστής, παραγωγός και επαγγελματίας παλαιστής, γνωστός ως, The Rock, δήλωσε σε νέα συνέντευξή του ότι προσπαθεί να ανέβει στη σκηνή της Νέας Υόρκης μαζί με τον κωμικό Κέβιν Χαρτ, ο οποίος όμως είναι είναι πολύ απασχολημένος για να δεσμευτεί.

«Τα τελευταία δυόμισι με τρία χρόνια, δουλεύουμε πάνω στο ντεμπούτο μου στο Μπρόντγουεϊ» δήλωσε ο Τζόνσον στο People.

ΑΠΕ - ΜΠΕ