Ομαλή επιστροφή αλλά με εκκρεμότητες: Κάτω από 1% όσοι δεν παρουσιάστηκαν - «Δεν θα μείνουν κενά», διαβεβαιώνει το ΥΠΑΝ

Με σχεδόν γεμάτα τα καθηγητικά γραφεία, αλλά τη διαδικασία στελέχωσης να παραμένει ακόμη σε εξέλιξη, άνοιξε χθες η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς για τη Μέση Εκπαίδευση. Πέραν των 7.000 εκπαιδευτικών επέστρεψαν στα σχολεία, αρχίζοντας την προετοιμασία για την υποδοχή περισσότερων από 41.000 μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων την ερχόμενη Δευτέρα.

Μιλώντας στον «Π», ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Κουτσίδης, έκανε λόγο για ομαλή επιστροφή, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν παρουσιάστηκαν στις σχολικές μονάδες παρέμεινε κάτω από το 1%. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, κάποιοι από αυτούς να παρουσιαστούν εντός της ημέρας. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην μείνει κανένα κενό όταν επιστρέψουν και οι μαθητές στα θρανία. Οι πρώτες αυτές ημέρες δεν είναι απλώς ημέρες επιστροφής. Περιλαμβάνουν σεμινάρια, συσκέψεις και την απαραίτητη οργανωτική και παιδαγωγική προετοιμασία, ώστε τη Δευτέρα τα σχολεία να είναι έτοιμα να λειτουργήσουν σε πλήρεις ρυθμούς.

Διορισμοί μέχρι την υστάτη

Πάντως, πίσω από την εικόνα της ομαλής πρεμιέρας, οι τελευταίες εκκρεμότητες στη στελέχωση δεν έχουν κλείσει. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιούσε ακόμη και χθες νέους διορισμούς και μετακινήσεις εκπαιδευτικών, επιβεβαιώνοντας ότι οι ανάγκες εξακολουθούν να συμπληρώνονται μέχρι την ύστατη στιγμή.

Στη φετινή στελέχωση περιλαμβάνονται 706 εκπαιδευτικοί που έλαβαν μόνιμο διορισμό, καθώς και περισσότεροι από 900 οι οποίοι θα υπηρετήσουν με σύμβαση ή καθεστώς αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με την ΟΕΛΜΕΚ, στον αριθμό αυτό αναμένεται να προστεθούν και άλλοι τις επόμενες ημέρες, ενώ στη διάρκεια της χρονιάς εκατοντάδες αντικαταστάτες θα κληθούν να καλύψουν ανάγκες που θα προκύψουν.

Μεταρρυθμίσεις σε εξέλιξη

Η επιστροφή στα σχολεία γίνεται, πάντως, σε μια χρονιά με αρκετά ανοικτά μέτωπα. Η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, μιλώντας σε ημερίδα στελεχών της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης, έθεσε ως στόχο μια «ομαλή και δημιουργική σχολική χρονιά», τοποθετώντας ψηλά στην ατζέντα τη νέα αξιολόγηση, τη διαμορφωτική αξιολόγηση, το σύστημα διορισμού, τις αλλαγές στην Ειδική Εκπαίδευση και το νέο παιδαγωγικό μοντέλο, με έμφαση στις δεξιότητες και τις νέες τεχνολογίες.

Από την πλευρά της, η ΟΕΛΜΕΚ ξεκαθάρισε ότι θα είναι «παρούσα εκεί όπου λαμβάνονται αποφάσεις», με την οργάνωση να προτάσσει τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και βιώσιμου συστήματος διορισμών, τις βελτιώσεις στο νέο σύστημα αξιολόγησης και τις συνθήκες εργασίας. Η πρώτη ημέρα κύλησε ομαλά· η πραγματική δοκιμασία όμως αρχίζει με το πρώτο κουδούνι.