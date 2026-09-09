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| Παιδεία

Βουλή των Νέων: Ζητά επανένταξη της Πολιτικής Αγωγής και μέτρα κατά της σχολικής βίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με έμφαση στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και την ενίσχυση της δημοκρατικής παιδείας, εκπρόσωποι της Βουλής των Νέων παρουσίασαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας τις εισηγήσεις τους για το σχολείο του σήμερα. Μεταξύ των προτάσεων ξεχωρίζουν η επανένταξη της Πολιτικής Αγωγής, η προώθηση δράσεων συμπερίληψης και η δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για πρόληψη και διαχείριση περιστατικών βίας.

Για το έργο και τις θέσεις που έχουν διαμορφώσει σε ζητήματα της εκπαίδευσης ενημέρωσαν την Τετάρτη την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εκπρόσωποι της Βουλής των Νέων, με επίκεντρο την ενδοσχολική βία και την Πολιτική Αγωγή.

Κατά τη συνεδρία, οι εκπρόσωποι της Βουλής των Νέων ενημέρωσαν την Επιτροπή για έκθεση που είχαν ετοιμάσει με θέμα «Ενδοσχολική βία και παραβατικότητα: Η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η ενίσχυση θετικών συμπεριφορών», η οποία περιλαμβάνει επτά εισηγήσεις. Μεταξύ αυτών είναι η επανένταξη της Πολιτικής Αγωγής, δράσεις αναστοχασμού, πρόγραμμα διαπολιτισμικής συμπερίληψης και βιωματικής εκπαίδευσης, καθώς και η δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής επικοινωνίας για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας.

Οι νέοι ανέφεραν επίσης ότι, σε διαβούλευση με μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναδείχθηκε η ανάγκη επανένταξης του μαθήματος Πολιτικής Αγωγής και ζήτησαν ενημέρωση για το στάδιο εξέτασης της πρότασης από την Επιτροπή.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, είπε ότι οι νέοι έχουν καταπιαστεί με θέματα της επικαιρότητας, όπως η παραβατικότητα και το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών. «Ακούσαμε τις ιδέες τους, τις σκέψεις τους και είμαστε πάντοτε δίπλα τους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αποτελούν τη μελλοντική γενιά που θα μπορέσει να προσφέρει στα κοινά του τόπου.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, ανέφερε ότι οι νέοι έθεσαν ως σημαντική προτεραιότητα την επανένταξη και αναβάθμιση της Πολιτικής Αγωγής, ώστε οι μαθητές να αποκτούν ουσιαστική γνώση των δημοκρατικών θεσμών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη και της λειτουργίας της Πολιτείας.

Σύμφωνα με τον κ. Λεωνίδου, το ΔΗΚΟ θα συνεχίσει να αναδεικνύει το ζήτημα και να ασκεί πίεση προς το Υπουργείο Παιδείας, ώστε η εισήγηση για επανένταξη, αναβάθμιση και αυτοτελή διδασκαλία της Πολιτικής Αγωγής να υιοθετηθεί και να υλοποιηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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