Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Νέα αναβολή στην υπόθεση Θανάση Νικολάου, ενοχλημένο το δικαστήριο - Έδωσε τελεσίγραφο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου
| Πολιτική

Έρχιουρμαν μετά τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη: Ζητά «ευνοϊκό κλίμα» και προειδοποιεί για κινήσεις που πλήττουν την εμπιστοσύνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η επόμενη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα σε περίπου μία εβδομάδα, χωρίς την παρουσία της κ. Ολγκίν, ανέφερε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Μία ώρα διήρκεσε η σημερινή συνάντηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με δημόσια τοποθέτηση του κ. Έρχιουρμαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχετικά άρθρα:

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και η μεθοδολογία της διαδικασίας.

Έμφαση στα ΜΟΕ και στην εμπιστοσύνη

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης σημείωσε ότι σε σημαντικό μέρος της συνάντησης μετέφερε τις θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για ενέργειες, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, οι οποίες, όπως υποστήριξε, δεν βοηθούν στην επίτευξη συμφωνίας σε νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και διαβρώνουν ακόμη και την υφιστάμενη εμπιστοσύνη.

Ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε ότι, για να μπορέσει η διαδικασία να προχωρήσει, είναι απαραίτητη η δημιουργία του «ευνοϊκού κλίματος» στο οποίο έχει αναφερθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό προϋποθέτει αφενός την εφαρμογή νέων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και αφετέρου την αποφυγή ενεργειών που πλήττουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών.

Νέα συνάντηση χωρίς Ολγκίν

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε επίσης ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, λόγω ασθένειας, δεν θα μπορέσει να βρίσκεται στην Κύπρο πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Η επόμενη συνάντηση, όπως σημείωσε, αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα σε περίπου μία εβδομάδα, χωρίς την παρουσία της κ. Ολγκίν. Η ακριβής ημέρα και ώρα, πρόσθεσε, θα καθοριστούν από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών.

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΙΑΚΟΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα