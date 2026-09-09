Έρχιουρμαν μετά τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη: Ζητά «ευνοϊκό κλίμα» και προειδοποιεί για κινήσεις που πλήττουν την εμπιστοσύνη

Μία ώρα διήρκεσε η σημερινή συνάντηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με δημόσια τοποθέτηση του κ. Έρχιουρμαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και η μεθοδολογία της διαδικασίας.

Έμφαση στα ΜΟΕ και στην εμπιστοσύνη

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης σημείωσε ότι σε σημαντικό μέρος της συνάντησης μετέφερε τις θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για ενέργειες, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, οι οποίες, όπως υποστήριξε, δεν βοηθούν στην επίτευξη συμφωνίας σε νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και διαβρώνουν ακόμη και την υφιστάμενη εμπιστοσύνη.

Ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε ότι, για να μπορέσει η διαδικασία να προχωρήσει, είναι απαραίτητη η δημιουργία του «ευνοϊκού κλίματος» στο οποίο έχει αναφερθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό προϋποθέτει αφενός την εφαρμογή νέων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και αφετέρου την αποφυγή ενεργειών που πλήττουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών.

Νέα συνάντηση χωρίς Ολγκίν

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε επίσης ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, λόγω ασθένειας, δεν θα μπορέσει να βρίσκεται στην Κύπρο πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Η επόμενη συνάντηση, όπως σημείωσε, αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα σε περίπου μία εβδομάδα, χωρίς την παρουσία της κ. Ολγκίν. Η ακριβής ημέρα και ώρα, πρόσθεσε, θα καθοριστούν από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών.