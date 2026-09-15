Μιχαηλίδου προς ΠΣΕΜ: «Ο διάλογος πρέπει να προηγείται της αποχής» - Τι είπε για τα ζητήματα που θέτουν οι μαθητές

Έτοιμη να ακούσει την ΠΣΕΜ, να συζητήσει τις όποιες ανησυχίες, να ενημερώσει τα παιδιά για όλα όσα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αναφέρει, σε γραπτή της δήλωση αναφορικά με την απόφαση της ΠΣΕΜ να κατέλθει αύριο σε αποχή από τα μαθήματα, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Ο διάλογος και η ενημέρωση πρέπει πάντοτε να προηγούνται της όποιας αποχής από το μάθημα, λέει.

«Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αλλά και ο σχεδιασμός της διακυβέρνησης επιλύει τα ζητήματα που θέτουν τα παιδιά. Όχι από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε με συνθήματα, αλλά με στρατηγική, επενδύσεις, επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και κυρίως με πολιτική αποφασιστικότητα», προσθέτει.

Η Υπουργός Παιδείας ξεκαθαρίζει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν άποψη, να εκφράζουν τις αγωνίες τους και να συμμετέχουν ενεργά στα θέματα που τους απασχολούν.

«Αυτό ακριβώς επιδιώκει η Παιδεία που διαμορφώνουμε. Νέες και νέους με κρίση, με άποψη και ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως έχει μεγάλη σημασία ο διάλογος να λαμβάνει υπόψη τη συνολική εικόνα και να εμπεριέχει ολοκληρωμένη και ορθή ενημέρωση», σημειώνει.

Αναφέρει, επίσης, ότι τα ζητήματα που σήμερα θέτει η ΠΣΕΜ είναι ακριβώς τα ζητήματα που αυτή η Κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ως προτεραιότητες και για τα οποία ήδη εργάζεται συστηματικά.

«Δεν κρύψαμε τα προβλήματα. Τα καταγράψαμε, τα αναδείξαμε και προχωρήσαμε στην αντιμετώπισή τους. Για πρώτη φορά τυγχάνουν διαχείρισης οριζόντια και ολιστικά παθογένειες που συσσωρεύονταν επί δεκαετίες. Τολμήσαμε και τολμούμε αλλαγές ακόμη και εκεί όπου για χρόνια το εκπαιδευτικό σύστημα παρέμενε στάσιμο. Αλλάζουμε πολιτικές, διαδικασίες και, όπου απαιτείται, διαφοροποιούμε νομοθεσίες. Προχωρήσαμε και προχωρούμε σε βαθιές τομές, επειδή ακριβώς αναγνωρίσαμε από την πρώτη στιγμή τις πραγματικές ανάγκες του δημόσιου σχολείου», προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική ύλη, η Υπουργός αναφέρει ότι η κατεύθυνσή τους είναι απόλυτα σαφής.

«Λιγότερη αποστήθιση, περισσότερη ουσιαστική μάθηση, δεξιότητες, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα. Αυτό δεν είναι σύνθημα. Είναι πραγματικότητα μέσα στην τάξη. Τα Αναλυτικά Προγράμματα επικαιροποιούνται, η ύλη μειώνεται σταδιακά, ενώ φέτος, για πρώτη φορά, η διδακτέα ύλη ταυτίζεται με την εξεταστέα. Όλα αυτά είναι μέρος της συνολικής αλλαγής του παιδαγωγικού μοντέλου που ξεκινήσαμε ήδη να εφαρμόζουμε», σημειώνει.

Αναφέρει, επίσης, ότι στις σχολικές υποδομές, για πρώτη φορά υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός, με ιεράρχηση αναγκών και βασικό κριτήριο την ασφάλεια.

«Έχουν ήδη ανακοινωθεί έργα ανεγέρσεων, επεκτάσεων και αναβαθμίσεων σχολικών κτιρίων ύψους €132 εκατομμυρίων, ενώ παράλληλα προωθούνται έργα μέσω του τριετούς προγραμματισμού. Βεβαίως, για επείγοντα θέματα ασφάλειας έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στις Σχολικές Εφορείες για άμεση παρέμβαση», προσθέτει.

Για τα κλιματιστικά, η Υπουργός αναφέρει ότι η τοποθέτηση είναι απλή και ξεκάθαρη. «Όλα τα σχολεία της Κύπρου, θα έχουν κλιματιστικά, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα εγκατάστασης και λειτουργίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα για ένα θέμα που για δεκαετίες ουσιαστικά δεν βρισκόταν καν στην ατζέντα των προηγούμενων Κυβερνήσεων. Σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα εγκατάστασης κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία. Ήδη σημαντικός αριθμός σχολικών μονάδων διαθέτει κλιματισμό και το έργο επεκτείνεται σταδιακά, μαζί με την αναγκαία αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων», σημειώνει.

Επιπρόσθετα, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι το θέμα της στολής έχει διευθετηθεί με σχετικές εγκυκλίους προς τα σχολεία, εδώ και μήνες, με τις οποίες επιτρέπεται η «χαλάρωση» όταν η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα ψηλή, σε συνεννόηση της Διεύθυνσης του σχολείου με τον Σύνδεσμο Γονέων και μόνο κατ’ εξαίρεση.

«Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αλλά και ο σχεδιασμός της διακυβέρνησης επιλύει τα ζητήματα που θέτουν τα παιδιά. Όχι από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε με συνθήματα, αλλά με στρατηγική, επενδύσεις, επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και κυρίως με πολιτική αποφασιστικότητα. Είμαι έτοιμη να ακούσω την ΠΣΕΜ, να συζητήσουμε τις όποιες ανησυχίες, να ενημερώσουμε τα παιδιά για όλα όσα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», επισημαίνει.

Η Υπουργός αναφέρει, ότι θέλουν τα παιδιά να έχουν φωνή. «Θέλουμε να διεκδικούν, να ρωτούν και να συμμετέχουν. Θέλουμε, όμως, παράλληλα να γνωρίζουν τι αλλάζει και τι ήδη σχεδιάζεται και υλοποιείται για τα ζητήματα που τα απασχολούν. Το δημόσιο σχολείο είναι ο δικός τους χώρος. Γι’ αυτά τα παιδιά επενδύουμε, γι’ αυτά εργαζόμαστε και γι’ αυτά δώσαμε ένα σαφές πρόσημο αλλαγής στην Παιδεία της χώρας. Γι’ αυτό και πιστεύω ακράδαντα ότι ο διάλογος και η ενημέρωση πρέπει πάντοτε να προηγούνται της όποιας αποχής από το μάθημα», προσθέτει.

Καταλήγοντας, η Υπουργός Παιδείας αναφέρει ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: Να δώσει λύσεις στα σωρεία προβλημάτων που παρέμεναν για χρόνια άλυτα και να διαμορφώσει για τα παιδιά μας ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό σχολείο.