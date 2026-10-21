«Στον αναπνευστήρα» τα ολοήμερα σχολεία – Πάνω από 100 θέσεις εκπαιδευτικών παραμένουν στα αζήτητα

Η εικόνα που παρουσιάστηκε κατά τη σημερινή συνεδρία αναδεικνύει την αντίφαση ενός θεσμού που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά δυσκολεύεται να εξασφαλίσει το προσωπικό που χρειάζεται.

«Η χειρότερη χρονιά»

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ αναγνώρισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν αναιρεί τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Όπως ανέφερε, η φετινή σχολική χρονιά είναι ίσως η χειρότερη όσον αφορά τη στελέχωση των προαιρετικών ολοήμερων. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αναγκάστηκε τη Δευτέρα να ανακοινώσει προσωρινούς πίνακες διοριστέων, μια διαδικασία η οποία, σύμφωνα με την κ. Βασιλείου, είχε να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο για πολλά χρόνια. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα και σε νέους αποφοίτους παιδαγωγικών σχολών να ενταχθούν στους καταλόγους, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι κενές θέσεις.

Η ίδια απέδωσε το πρόβλημα στις συνθήκες απασχόλησης που προσφέρονται, επισημαίνοντας ότι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης δεν εξασφαλίζουν την αναγκαία εργασιακή σταθερότητα. Κατά την ΠΟΕΔ, η λύση βρίσκεται στην επέκταση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, με αξιοποίηση του μοντέλου των 29 ωρών, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ουσιαστική σύνδεση του πρωινού με το απογευματινό σχολείο.

115 αδιάθετες θέσεις

Το μέγεθος του προβλήματος επιβεβαιώθηκε και από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Η εκπρόσωπός της, Μαρία Κυπριανού, ανέφερε ότι από τις 953 θέσεις που αφορούν τη στελέχωση των ολοήμερων, οι 115 δεν είχαν διατεθεί, ποσοστό που ξεπερνά το 12%.

Όπως εξήγησε, παρά τις διαδοχικές προκηρύξεις, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για εργασία στα ολοήμερα σχολεία. Αναφέρθηκε επίσης στους διορισμούς 150 δασκάλων και 34 νηπιαγωγών πλήρους απασχόλησης που πραγματοποιήθηκαν στις 31 Ιουλίου.

Από 7.000 σε 17.000 μαθητές

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ο διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μάριος Στυλιανίδης, παρουσίασε την ανάπτυξη του θεσμού, τονίζοντας ότι φέτος λειτουργούν 389 ολοήμερα σχολεία, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε από περίπου 6.000–7.000 σε 16.000–17.000.

«Δεν είναι φυλακτήριο παιδιών», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι τα ολοήμερα διαθέτουν αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και ότι έχουν αναπτυχθεί δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις προσωπικού, υποστήριξε ότι ο προγραμματισμός ξεκίνησε από το καλοκαίρι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, όταν οι ανάγκες διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Παρότι στους καταλόγους περιλαμβάνονται περίπου 8.000 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, μόλις 1.000–1.100 ενδιαφέρονται να εργαστούν στα ολοήμερα. Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε επίσης ότι το ετήσιο κόστος λειτουργίας του θεσμού ανέρχεται περίπου στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Σε εκκρεμότητα και η αναβάθμιση στη Μέση Εκπαίδευση

Στα απογευματινά προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης αναφέρθηκε ο Γιώργος Κουτσίδης, σημειώνοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν 959 μαθητές, μεταξύ άλλων σε προγράμματα STEM και Μουσικών Σχολείων. Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας έγινε αναφορά στις προσπάθειες ανάπτυξης και επέκτασης των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Από την πλευρά της ΟΕΛΜΕΚ, ο αντιπρόεδρός της, Κυριάκος Ματθαίου, επισήμανε ότι αρκετά προγράμματα εξακολουθούν να λειτουργούν σε πιλοτική βάση, παρά τα χρόνια εφαρμογής τους. Ζήτησε συνολική αξιολόγηση, σαφή σχεδιασμό σε παγκύπρια βάση και αντιμετώπιση των ελλείψεων σε υποδομές, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών.

Μπαλώνουν ένα κενό, ανοίγουν άλλο

Στη συνεδρία αναδείχθηκαν και οι αλυσιδωτές συνέπειες των καθυστερημένων διορισμών, καθώς κάθε μετακίνηση εκπαιδευτικού για την κάλυψη μιας θέσης μπορεί να δημιουργήσει νέο κενό σε άλλη εκπαιδευτική δομή. Το πρόβλημα ανέδειξε η εκπρόσωπος της ιδιωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, Βαλεντίνα Γεωργίου, η οποία επισήμανε ότι διορισμοί στο δημόσιο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οδηγούν σε αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από ιδιωτικά νηπιαγωγεία και σχολεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες ελλείψεις, οι οποίες ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία τμημάτων.

Δεν βρίσκουν ούτε καθαρίστριες και συνοδούς

Τα προβλήματα στελέχωσης δεν περιορίζονται στους εκπαιδευτικούς. Εκπρόσωποι των σχολικών εφορειών ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, όπως καθαρίστριες και σχολικούς συνοδούς. Όπως υποστήριξαν, οι απολαβές που προσφέρονται είναι ιδιαίτερα χαμηλές και δεν αποτελούν κίνητρο για να αναλάβει κάποιος εργασία διάρκειας δύο ή τριών ωρών το απόγευμα. Η έλλειψη συνοδών δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και για παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη.

Έφυγαν από το ολοήμερο για πέντε λεπτά

Πέραν της στελέχωσης, η συζήτηση ανέδειξε και τις αντιδράσεις γονέων για την ανελαστική εφαρμογή του ωραρίου. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην Επιτροπή, στο Δημοτικό Σχολείο Μενεού δέκα παιδιά αποχώρησαν από το ολοήμερο επειδή δεν τους επιτρεπόταν να φεύγουν λίγα λεπτά νωρίτερα, συγκεκριμένες ημέρες, προκειμένου να συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες.

Οι εκπρόσωποι των γονέων έθεσαν το ερώτημα γιατί μπορεί να επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση για παρακολούθηση μαθημάτων σε Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, αλλά όχι για αθλητική προπόνηση ή ιδιωτικό φροντιστήριο. Ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία, υπογραμμίζοντας ότι ο προαιρετικός χαρακτήρας του ολοήμερου δεν πρέπει να αποτελεί λόγο αποκλεισμού παιδιών των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες.