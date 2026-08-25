Υπουργικό: Αυξάνεται ο αριθμός των Ολοήμερων Σχολείων – «Διορθώνουμε τις στρεβλώσεις στον Κατάλογο Διοριστέων», λέει η Αθηνά Μιχαηλίδου

Αυξάνεται ο αριθμός των Ολοήμερων Σχολείων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της στο Προεδρικό μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού, σημειώνοντας ότι τα Ολοήμερα είναι πλέον 381 από 220 το 2023.

Η Υπουργός ανέφερε, στις δηλώσεις της, ότι το Ολοήμερο Σχολείο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δράσεις της Κυβέρνησης στον τομέα της Παιδείας.

«Πρόκειται για ένα θεσμό που εξυπηρετεί τις οικογένειες αλλά και το ίδιο το σχολείο, αφού μας προσφέρει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες και να προωθήσουμε το σχολείο των δεξιοτήτων, το οποίο επιδιώκουμε», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο αύξησαν τον αριθμό των Ολοήμερων Σχολείων που θα λειτουργήσουν σε λίγες εβδομάδες, τον Σεπτέμβριο.

«Συγκεκριμένα, έχουμε φτάσει στον αριθμό των 381 Ολοήμερων Σχολείων, παγκύπρια από 220 που είχαμε παραλάβει το 2023. Αντίστοιχα, έχουμε αυξήσει κατά πολύ και τον προϋπολογισμό, έχουμε φτάσει γύρω στα 6 εκατομμύρια, τα οποία είναι μία σοβαρή επένδυση στο θεσμό αυτό», συμπλήρωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι εκτός από τα 60 νέα Ολοήμερα Σχολεία που λειτουργούν φέτος, «έχουμε άλλα 3 που εγκρίναμε σήμερα κατ’ εξαίρεση για ειδικούς λόγους, το νηπιαγωγείο στο Δασάκι της Άχνας, το τρίτο Δημοτικό Σχολείο στη Δερύνεια και ο λόγος είναι το ότι λειτουργούν σε ακριτικές περιοχές, όπως επίσης και το Δημοτικό Σχολείο στο Σούνι Ζανάκια, το οποίο λειτουργεί σε πυρόπληκτη περιοχή».

«Έχουμε επενδύσει σημαντικά σε αυτά τα 3 χρόνια και έχουμε πια αποτελέσματα στο θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου. Δεν αφορά απλώς η δράση μας στην αριθμητική αύξηση, αλλά την ουσιαστική βελτίωση, αφού έχουμε αλλάξει τους όρους εργασίας των εκπαιδευτικών μας. Έχουμε πια συμβόλαια με τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι διορίζονται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, έχουμε αναλυτικά προγράμματα, άρα δεν είναι ένα φυλακτήριο το Ολοήμερο Σχολείο, γίνεται μάθημα. Έχουμε ύλη, έχουμε έλεγχο. Διασυνδέεται με το πρωινό σχολείο, γιατί δίνουμε χρόνο στο Διευθυντή του σχολείου να έχει και την εποπτεία του απογεύματος, και βεβαίως δίνουμε εποπτεία και κάνουμε αξιολόγηση από τους επιθεωρητές μας», πρόσθεσε.

Κατάλογος Διοριστέων

Ερωτηθείσα για το θέμα του Καταλόγου Διοριστέων και αν βάζει τέλος στις συζητήσεις που ζητούν παράταση, η κ. Μιχαηλίδου είπε: «Όχι καθόλου, το αντίθετο», και επανέλαβε ότι αυτό που κάνουν είναι να βελτιώνουν την ισχύουσα νομοθεσία.

«Υπάρχει μία νομοθεσία, η οποία προνοεί κατάργηση του Καταλόγου Διοριστέων. Εκείνο, δηλαδή, του Καταλόγου, στον οποίο απλά υποβάλλουν το πτυχίο τους όταν τελειώνουν τις σπουδές τους οι άνθρωποι, όπου εκεί έχουμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, 40 περίπου χιλιάδες, και να μπαίνουν μόνο με εξετάσεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «είχε αποφασιστεί από το 2017, μια μεταβατική περίοδος, η οποία θα έδινε την ευκαιρία σε όλους να πάρουν τις αποφάσεις τους, ώστε το 2027 να μπαίνουν μόνο με εξετάσεις».

Εμείς, εξήγησε, «διορθώνουμε τις στρεβλώσεις αυτής της νομοθεσίας. Γιατί αν την αφήσουμε απλά να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί, δεν θα έχουμε αρκετούς εκπαιδευτικούς να διορίσουμε στα σχολεία μας γιατί δεν περνούσαν πολλοί την εξέταση».

Και «τι κάνουμε πολύ απλά;», είπε η Υπουργός, «δουλεύουμε σε 2 επίπεδα».

«Διορθώνουμε την εξέταση. Γιατί έχει μία σειρά στρεβλώσεων αυτή η εξέταση για αυτό και δεν περνούσαν πάρα πολλοί και από την άλλη βελτιώνουμε το ποιοι μπαίνουν. Αναγνωρίζουμε την προϋπηρεσία των ανθρώπων που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία, για αυτό και δημιουργούμε ένα κλειστό Κατάλογο για να έχουν αυτοί προτεραιότητα και από την άλλη με μία εξέταση συγκεκριμένη, βατή, πολύ έγκυρη με βάση αυτο που ζητούμε, θα μπαίνουν όλοι σε έναν Κατάλογο, σε μία κατάταξη χωρίς βάση για να μονιμοποιούνται», πρόσθεσε.

Άρα, είπε η κ. Μιχαηλίδου, «για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, άλλο το να διορίζουμε στα σχολεία και άλλο το να μονιμοποιούμε».

«Μονιμοποιούμε μόνο μέσω της εξέτασης. Να πω ότι αρχίσαμε τη συζήτηση και ακριβώς το Υπουργείο είναι ανοιχτό να ακούσει τις επιφυλάξεις, τις εισηγήσεις και τις διευκρινίσεις που θέλουν να πάρουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και έχουμε ήδη ορίσει τις συναντήσεις μας, αρχίζοντας από αυτήν τη βδομάδα», σημείωσε.

Έναρξη προσέλευση μαθητών/τριων Δημοτικής στα σχολεία

Σε ερώτηση για τις συζητήσεις που γίνονται σε σχέση με τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν κάποιοι γονείς προς την φύλαξη των παιδιών τους δεδομένου ότι η σχολική χρονιά για τα παιδιά ξεκινά 14 Σεπτεμβρίου, η Υπουργός είπε ότι εφαρμόζουν νομοθεσία, προσθέτοντας ότι υπάρχει νομοθεσία, κανονισμοί που λένε πότε αρχίζουν ακριβώς τα σχολεία.

«Δεν είναι αυθαίρετο αυτό, δεν αποφασίζει κανένας Υπουργός, καμιά εκπαιδευτική οργάνωση, ούτε οι Συνομοσπονδίες των γονέων. Άρα, ξέρουμε ακριβώς πότε αρχίζουν τα Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές, και η δεύτερη Δευτέρα του Σεπτέμβρη που φέτος έτυχε να είναι 14 του Σεπτέμβρη για τα παιδιά των Δημοτικών», επανέλαβε η Υπουργός.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι παγκόσμια τα σχολεία κλείνουν για διακοπή μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.

«Η πολιτεία προσφέρει πολλές επιλογές. Έχουμε τα Θερινά Σχολεία που αναβαθμίζονται και πολλαπλασιάζονται, και συνεργαζόμαστε και με τις Τοπικές Αρχές για τις λέσχες. Από εκεί και πέρα, παιδαγωγικά και μόνο δεν θα ήταν σωστό τα παιδιά να είναι συνέχεια σε μία δομή, σε ένα σχολικό κλίμα, αν θέλετε, χωρίς να περνούν χρόνο με τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς τους ή τους παππούδες», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ