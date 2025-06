Ο Ευγένιος Τριβιζάς αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τιμά τον καταξιωμένο, διεθνούς φήμης Έλληνα συγγραφέα παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, Ευγένιο Τριβιζά, αναγορεύοντάς τον Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής, σε αναγνώριση της διαχρονικής και καθοριστικής του προσφοράς στην παγκόσμια παιδική και εφηβική λογοτεχνία και την καίρια επιρροή του στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης.

Η αναγόρευση του Ευγένιου Τριβιζά συνιστά ύψιστη τιμή και αναγνώριση της πολυσχιδούς λογοτεχνικής του δημιουργίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από παραμύθια, μυθιστορήματα, λιμπρέτα όπερας και θεατρικά κείμενα, τα οποία έχουν καταξιωθεί διεθνώς για τη γλωσσική ευρηματικότητα, τη χιουμοριστική διάσταση, την παρωδία, την πλούσια εικονοποιία, τους ευφυείς νεολογισμούς και την αστείρευτη φαντασία τους. Το σύνολο του συγγραφικού του έργου αποτελεί σημαντική συμβολή στην αισθητική καλλιέργεια και την πνευματική διαπαιδαγώγηση διαδοχικών γενεών παιδιών.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025, στις 20:00, στο εξωτερικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο:

https://www.unic.ac.cy/event/unic-graduation-ceremonies-2025-school-of-education/ δίνοντας τη δυνατότητα στο ευρύτερο κοινό να την παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, την Τρίτη 1η Ιουλίου 2025, στις 16:30, θα πραγματοποιηθεί γιορτινή εκδήλωση για παιδιά με τίτλο: «Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον Ευγένιο Τριβιζά στο Νησί των Πυροτεχνημάτων!». Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, κας Φιλίππας Καρσερά-Χριστοδουλίδη. Η προσέλευση του κοινού θα ξεκινήσει στις 15:45. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Discovery Hall του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Στην εκδήλωση, ο Ευγένιος Τριβιζάς θα αφηγηθεί ένα ανέκδοτο παραμύθι του και θα παρουσιάσει στα παιδιά τη συλλογή του από σπάνια και δυσεύρετα κειμήλια παλιών παραμυθιών, όπως το τσόφλι του αυγού απ’ όπου ξεπρόβαλε το Ασχημόπαπο, τη θερμοφόρα της γιαγιάς της Κοκκινοσκουφίτσας και το κορδόνι από το δεξί παπούτσι του Παπουτσωμένου Γάτου.

Για δηλώσεις συμμετοχής στην παιδική εκδήλωση, παρακαλούμε συμπληρώστε ηλεκτρονικά τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/4cSYaUvbKA7XwwBG9

Bιογραφικό του Ευγένιου Τριβιζά

Πολυμεταφρασμένος και πολυβραβευμένος –μεταξύ άλλων, δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών– ο συγγραφέας τον οποίο ο εκπαιδευτικός Γεώργιος Μπαμπινιώτης αποκαλεί «ποιητή παραμυθιών», ο θεατρικός κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος χαρακτηρίζει ως «σπάνιο φαινόμενο της ευρωπαϊκής κοινωνικής ζωής», και ο ιστορικός παιδικής λογοτεχνίας Jack Zipes θεωρεί «Άντερσεν και Γκριμ του 21ου αιώνα», γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Το πρώτο του μυθιστόρημα, Οι Πειρατές της Καμινάδας, δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στο ιστορικό περιοδικό Διάπλασις των Παίδων το 1968, ενώ το πρώτο του βιβλίο, Ο Χιονάνθρωπος και το Κορίτσι, κυκλοφόρησε το 1983 από τις Εκδόσεις Κέδρος.

Έκτοτε έχει συγγράψει περισσότερα από 200 βιβλία, πολλά από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 28 γλώσσες, μεταξύ των οποίων στα κινεζικά, τα ουαλικά, τα ιαπωνικά και τα αμχαρικά. Το βιβλίο του Τα Τρία Μικρά Λυκάκια έφτασε στην κορυφή της λίστας ευπωλήτων του Publishers Weekly στις ΗΠΑ με τις πωλήσεις να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Είναι, επίσης, πτυχιούχος της Νομικής και των Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του τίτλου Master of Laws από το UCL και διδάκτωρ Εγκληματολογίας του LSE. Έχει διατελέσει Senior Research Fellow στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, επισκέπτης καθηγητής Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής στο Πανεπιστήμιο του Reading, καθώς και διευθυντής του Τμήματος Εγκληματολογικών Μελετών του ίδιου πανεπιστημίου.

An author of international acclaim—translated into numerous languages and honoured with multiple awards, including two from the Academy of Athens—Eugene Trivizas has been described by linguist G. Babiniotis as “a poet of fairy tales,” by theatre critic K. Georgousopoulos as “a rare phenomenon in European social life,” and by children’s literature scholar Jack Zipes as “the Andersen and Grimm of the 21st century.” Born in Athens in 1946, he entered the literary scene with the novel ‘The Chimney Pirates’, serialized in the landmark children’s magazine Diaplasis ton Paidon in 1968, followed by the publication of his first book, ‘The Snowman and the Girl,’ by Kedros Publishers in 1983. ). Since then, he has authored more than 200 books, many of which have been translated into 28 languages, including Chinese, Welsh, Japanese and Amharic. His book The Three Little Wolves and the Big Bad Pig reached the top of the Publishers Weekly bestseller list in the United States, where sales exceeded one million copies. He holds degrees in Law and in Political and Economic Sciences from the University of Athens, a Master of Laws from UCL, and a PhD in Criminology from LSE. He has served as a Senior Research Fellow at the University of London, as a visiting professor of Criminology and Penology at the University of Reading, and as Director of the Department of Criminal Justice Studies at the same institution.