To Πανεπιστήμιο Frederick τίμησε τους κορυφαίους αποφοίτους του σε μια λαμπρή τελετή

Σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνειας απονεμήθηκαν την Τρίτη 24 Ιουνίου, σε ειδική τελετή στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, τα Βραβεία και Αριστεία Πρωτευσάντων Αποφοίτων πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και αποφοίτων Διδακτορικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και πρώην Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην τελετή, και ανέπτυξε το θέμα «Η Αριστεία ως στάση και ανάγκη ζωής ανά τους αιώνες».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κ. Νατάσσας Φρειδερίκου, του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξη Βαφεάδη, του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, κ. Δημήτρη Σκουρίδη, και άλλων εκλεκτών καλεσμένων.

Κατά τον ομιλία του, ο Καθηγητής Παπαϊωάννου επισήμανε ότι «η τεχνολογία, η επιστήμη και η παγκοσμιοποίηση δημιουργούν νέες ευκαιρίες, αλλά και νέες προκλήσεις» και πως «σε αυτό το δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον, η αριστεία δεν είναι απλώς μια αρετή αλλά μια εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση επιβίωσης και προόδου. Οι κοινωνίες που επενδύουν στην αριστεία είναι απαρέγκλιτα φυσικό να δημιουργούν πολίτες ελεύθερους, σκεπτόμενους και δημιουργικούς.» Ο Έλληνας Υφυπουργός συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Frederick «για την ποιοτική του προσφορά στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και για τη διηνεκή του δέσμευση στην ακαδημαϊκή αριστεία», έννοια συνυφασμένη, όπως σχολίασε, με την πρόοδο, την καινοτομία και το μέλλον. Όπως ανέφερε ακόμη, ένα πανεπιστήμιο που επενδύει σε υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών, σε έρευνα αιχμής, σε διεθνείς συνεργασίες και στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, δεν προσφέρει μόνο πτυχία αλλά δυνατότητες αυτοπραγμάτωσης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, καλωσόρισε στην τελετή το κοινό, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Καθηγητή Παπαϊωάννου, «ένα διακεκριμένο επιστήμονα με διεθνή αναγνώριση που με την τεράστια τεχνοκρατική εμπειρία και την επιστημονική του γνώση υπηρετεί με όραμα, ξεχωριστή ικανότητα και ευθύνη μια από τις πιο νευραλγικές και ευαίσθητες κυβερνητικές θέσεις.» Απευθυνόμενος στους/στις αριστούχους/ες του Πανεπιστημίου Frederick, ο Πρύτανης ανέφερε: «Το Πανεπιστήμιο τιμά στο πρόσωπο σας την αριστεία. Τιμά τους/τις αριστεύσαντες/σασες στις σπουδές τους, και μάλιστα αυτούς που πρώτευσαν μεταξύ των αρίστων. Τιμά επίσης την κατ’ εξοχήν μορφή αριστείας στην επιστημονική έρευνα, τους διδάκτορές του. Στην πράξη, το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει και τιμά την ευγενή άμιλλα ως εξαίρετη επιστημονική, πνευματική και παιδευτική αξία.»

Κατά την τελετή, βραβεύθηκαν συνολικά 53 προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές απόφοιτοι και απόφοιτες του ακαδημαϊκού έτους 2024-25, οι οποίοι/ες έλαβαν τιμητικά διπλώματα, μετάλλια αλλά και χρηματικά ή άλλα βραβεία από εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καλύπτουν τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick. Απονεμήθηκαν επίσης τιμητικές πλακέτες σε 11 απόφοιτους/ες διδακτορικών προγραμμάτων για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών τους σπουδών και για τη συμβολή τους στην έρευνα.

Ακολούθησε η απονομή των Βραβείων Μιχάλη Φρειδερίκου, που απονέμονται ετήσια εις μνήμην του ιδρυτή του Πανεπιστημίου, με στόχο να αναδείξουν άτομα και δράσεις που ενσαρκώνουν τις θεμελιώδεις αξίες του ιδίου, όπως αυτές εκφράζονται στους πυλώνες της αποστολής του Πανεπιστημίου Frederick: στη διδασκαλία, την έρευνα και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Τα βραβεία απένειμαν η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κ. Φρειδερίκου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Πανεπιστήμιο Frederick εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στις εταιρείες και τους οργανισμούς που πρόσφεραν χρηματικά ή άλλα βραβεία: Ioannides Demetriou LLC, UpcoMinds, Vassos Eliades Ltd, Chevron Cyprus, Photos Photiades Group, Aρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, NETinfo, Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Institution of Engineering & Technology, Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, P. Papadopoulos and Associates Consulting Engineers L.L.C., Elysee Irrigation Ltd, Chr. Kapodistrias & Sons Ltd, CyRIC, Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, Τράπεζα Κύπρου, Σύνδεσμος Συμβούλων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων & Ενέργειας Κύπρου, Mobile Devices Laboratory (MDL), Οικογένεια Ουράνιου Ιωαννίδη, Cyprus Professional and Scientific Psychological Association, Consulco Ltd, Hellenic Bank Public Company Ltd, EY Cyprus, PWC Foundation, Hub&Spoke, LLPO Law Firm, Mastermind Shipmanagement Ltd, Phoebus, Christos Clerides & Associates LLC, Contact Communication, Media Studios, Ygia Polyclinic Private Hospital, Medochemie Ltd, ETEK (Technical Chamber of Cyprus), Tassos Papadopoulos Center for Studies.

Την τελετή, καθ’ όλη τη διάρκειά της, πλαισίωνε μουσικά το Κουαρτέτο Εγχόρδων «Προμηθέας», αποτελούμενο από τους μουσικούς Νίκο Πίττα και Ηρακλή Μιτέλλα στο βιολί, Τεύκρο Ξυδά στη βιόλα και Μιράντα Παπανεοκλέους στο βιολοντσέλο.