Πλημμύρες στο Τέξας: Μάχη με το χρόνο για τους αγνοούμενους – Με ελικόπτερα και drone η έρευνα

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για την εύρεση των αγνοούμενων από την φονική πλημμύρα που έπληξε το Τέξας και κόστισε την ζωή τουλάχιστον 100 ατόμων.

Πάνω από 400 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης αναζητούν επιζώντες με ελικόπτερα και drones. Ομάδες αναζητούσαν αγνοούμενους στην κατασκήνωση της κοινότητας Χαντ. Διασώστες με βάρκες και δύτες έψαχναν στα νερά του ποταμού.

Η έρευνα συνεχίζεται…

Έπειτα από δυο ημέρες απεγνωσμένης έρευνας ανάμεσα σε ξεριζωμένα δέντρα και συντρίμμια στο κέντρο παραθερισμού αυτό, με την ελπίδα ως το τέλος να γίνει κάποιο «θαύμα», ο Μάικλ Μακόουν είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η οκτάχρονη κόρη του, η Λίνι, βρέθηκε νεκρή.

Πρόκειται για «εφιάλτη κάθε γονιού», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρουζ, τα παιδιά του οποίου πάνε στην κατασκήνωση εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν το σαββατοκύριακο πως δεν προειδοποιήθηκαν όσο έγκαιρα θα έπρεπε για τον κίνδυνο πλημμυρών.

Οι κάτοικοι συγκέντρωσαν υπογραφές για εγκατάσταση συναγερμού

Μετά την καταστροφή η Νικόλ Ουίλσον, μητέρα που ζει στο Σαν Αντόνιο, και παραλίγο να στείλει τις κόρες της στο Camp Mystic, αλλά τις πήρε από άλλη κατασκήνωση εξαιτίας της ανησυχίας της πως θα σημειωνόταν πλημμύρα, άρχισε συλλογή υπογραφών μέσω διαδικτύου ώστε να ζητηθεί από τον κυβερνήτη να εγκαταστήσει σύγχρονο σύστημα συναγερμού με σειρήνες.

«Αν ηχούσε σειρήνα, ακόμα και πέντε λεπτά πριν, θα σωζόταν καθένα από αυτά τα παιδιά», είπε στο AFP.

Φουντώνει η κριτική κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πάει στην πολιτεία την Παρασκευή (11η Ιουλίου), επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, κατακεραυνώνοντας ταυτόχρονα όσους επικρίνουν τις περικοπές χρηματοδότησης στην αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, τονίζοντας πως μείωσαν την αξιοπιστία των προβλέψεων και των έκτακτων δελτίων της.

Το να χαρακτηρίζεται ο πρόεδρος Τραμπ «υπεύθυνος για τις πλημμύρες είναι βδελυρό ψέμα, χωρίς κανένα νόημα αυτή την περίοδο εθνικού πένθους», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, την Δευτέρα σε δημοσιογράφους.

Επέμεινε ότι η αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), πολλές θέσεις της οποίας στο Τέξας ήταν κενές κατά τη διάρκεια των πλημμυρών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, είχε προχωρήσει στην έκδοση «προβλέψεων και έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων» με «ακρίβεια» και «έγκαιρα».

🚨🚨 Hopes Fade For Missing Texas Flood Victims



This video, which has been speeded up, shows how the Guadalupe River in Kerrville, Texas transformed in just 35 minutes — from a calm trickle to a raging flood overtaking the Center Bridge.



Search teams plodded through muddy… pic.twitter.com/MqktxI5vAV