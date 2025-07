Αποτελέσματα Εκλογών για τις Πρυτανικές Αρχές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Στις 2 Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατόπιν της εκλογικής διαδικασίας, στη θέση του Πρύτανη εξελέγη ο Καθηγητής Αντρέας Ευσταθίου. Στη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εξελέγη ο Καθηγητής Λοΐζος Συμεού, ενώ στη θέση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων εξελέγη ο Καθηγητής Παναγιώτης Παπαγεώργης, έχοντας ως ανθυποψήφιο τον Καθηγητή Μάριο Βρυωνίδη.

Ο καθηγητής Αντρέας Ευσταθίου κατάγεται από την Πάφο και σπούδασε στο Queen Mary, University of London (1983-1989) όπου επίσης εργάστηκε σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής την περίοδο 1989-1992. Εργάστηκε επίσης στο University of Hertfordshire (1992-1995) και στο Imperial College London (1995-2001) πριν επιστρέψει στην Κύπρο. Έχει πάνω από 130 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (h-index 53) συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών Nature και Science. Από το 2021 υπηρετεί στη θέση του πρύτανη του πανεπιστημίου και παράλληλα από το 2023 στη θέση του αντιπροέδρου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Το 2014 το ερευνητικό του έργο αναγνωρίστηκε με την ανάδειξη του σε Επιστήμονα της χρονιάς στα βραβεία Johnnie Walker Man Of The Year 2013.

Ο Δρ. Λοΐζος Συμεού είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και είναι ο εκλελεγμένος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2018. Ο Δρ. Συμεού έλαβε το διδακτορικό του από το University of Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους από το ίδιο πανεπιστήμιο και το University of Sydney της Αυστραλίας. Οι διδακτορικές του σπουδές χρηματοδοτήθηκαν από το Overseas Research Scholarship (ORS) Award Scheme του Ηνωμένου Βασιλείου. Διετέλεσε ως πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (2007-2012), ως Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (2014-2017) και στη συνέχεια ως πρώτος Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (2017-2018). Οι περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντός του περιλαμβάνουν ευρύτερα θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και εστιάζουν στη διερεύνηση μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις του πώς το πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο των παιδιών συνδέονται με τη σχολική επιτυχία. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες έχουν χρηματοδοτηθεί τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και εθνικούς οργανισμούς και έχει συντονίσει εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετάσχει σε διακρατικές ερευνητικές ομάδες και δίκτυα. Έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις, έχει εκδώσει μια μονογραφία, ενώ έχει δημοσιεύσει πέραν των 100 επιστημονικών κεφαλαίων σε βιβλία και άρθρα σε έγκριτα περιοδικά υψηλού αντίκτυπου.

Ο Δρ. Πάνος Παπαγεώργης είναι Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1998 – 2003) καθώς και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης (2003 – 2009). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2018 μέχρι το 2023. Η έρευνα του επικεντρώνεται στους μοριακούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στη μετάσταση του καρκίνου καθώς επίσης και στη στόχευση του μικροπεριβάλλοντος των όγκων για τη βελτίωση της ανοσοθεραπείας. Έχει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους (h-index 31) συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών Cancer Research, PNAS και Nature Communications. Το ερευνητικό του έργο αναγνωρίζεται διεθνώς με τη ετήσια συμπερίληψη του, από το 2020 μέχρι σήμερα, στη λίστα του πανεπιστημίου Stanford που περιλαμβάνει το 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως στο ερευνητικό τους πεδίο.