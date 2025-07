Θεσμός το ετήσιο STEM Camp του Πανεπιστημίου Frederick για κορίτσια 13-16 ετών

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος το STEM Camp για κορίτσια ηλικίας 13-16 ετών του Πανεπιστημίου Frederick που πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης εκστρατείας του Πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης κοριτσιών και γυναικών σε κλάδους STEM, αφήνοντας στις συμμετέχουσες χαμόγελα, πολύτιμες γνώσεις και όμορφες αναμνήσεις από μια εμπειρία που ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους και άνοιξε νέους ορίζοντες στον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Το φετινό STEM Camp πραγματοποιήθηκε από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία, προσφέροντας σε 28 κορίτσια συναρπαστικά εργαστήρια Αρχιτεκτονικής / Πολιτικής Μηχανικής, Χημείας, Μηχανολογίας, Μαθηματικών, Ηλεκτρολογίας, Πληροφορικής και Ρομποτικής. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, τα οποία σχεδιάζουν και παρουσιάζουν κάθε χρόνο μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Frederick, τα κορίτσια εξερεύνησαν, δημιούργησαν, πειραματίστηκαν και αναζήτησαν λύσεις σε προβλήματα με εφευρετικότητα, αναλυτική σκέψη και πολλή δημιουργικότητα. Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, κα Τζόζη Χριστοδούλου, για τα έμφυλα στερεότυπα, καθώς και με την Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κα Νατάσσα Φρειδερίκου, η οποία εξήγησε στα κορίτσια τη σημασία αυτής της δράσης, που ενθαρρύνει νέα κορίτσια να γνωρίσουν από κοντά τα επαγγέλματα του μέλλοντος, να σπάσουν τα στερεότυπα και να διεκδικήσουν δυναμικά τη θέση τους στους τομείς της Μηχανικής και της Τεχνολογίας. Γνώρισαν επίσης την κα Νικολέττα Αχιλλέως, Health, Safety, Environmental & Regulatory Advisor στη Chevron Κύπρου, που μοιράστηκε τη δική της πορεία στον κόσμο της Μηχανικής. Τέλος, επισκέφτηκαν την εταιρεία VitaTrace Nutrition Ltd, η οποία απασχολεί γυναίκες σε ηγετικές θέσεις σε τομείς STEM.

Τα ενθουσιώδη σχόλια των κοριτσιών είναι ενδεικτικά της επιτυχίας αλλά και του αντίκτυπου που έχει η δράση αυτή: «Ήταν και διασκεδαστικά αλλά και πολύ ενδιαφέροντα», «τέλεια εμπειρία», «ήταν υπέροχα», «το STEM Camp μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε επαγγέλματα STEM και πιστεύω ότι θα προωθήσει πολλές γυναίκες να ασχοληθούν με το STEM και να σπάσουμε τα στερεότυπα», «ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που με εμπλούτισε με νέες γνώσεις».

Το STEM Camp αποτελεί μέρος της εκστρατείας του Πανεπιστημίου με τίτλο "To all women and girls: Join the journey to Engineering and Technology", στόχος της οποίας είναι η ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών και κοριτσιών στους τομείς της Τεχνολογίας και της Μηχανικής. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπροσώπησης των γυναικών στη Μηχανική, την Επιστήμη και την Τεχνολογία και στο πλαίσιο της δράσης του για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης του έμφυλου χάσματος σε αυτούς τους τομείς, διοργανώνοντας σειρά εργαστηρίων για κορίτσια και ενώνοντας δυνάμεις με πετυχημένες γυναίκες στους τομείς αυτούς, που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τα κορίτσια όλων των ηλικιών. Επιπρόσθετα, προσφέρει υποτροφίες 50% σε όλα τα κορίτσια που θα επιλέξουν να σπουδάσουν στα προπτυχιακά προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και μέρος της συγκεκριμένης δράσης επιχορηγείται από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη εκστρατεία “To all women and girls: Join the journey in Engineering and Technology” εδώ.

Δείτε στιγμιότυπα από το φετινό STEM Camp εδώ.