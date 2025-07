Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Λαμβάνει Τη Διεθνή Πιστοποίηση AACSB

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεών του εξασφάλισε πιστοποίηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) International, μετά από μια μακρά και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης.

Η επιτυχία αυτή εδραιώνει περαιτέρω το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στον χάρτη των κορυφαίων παρόχων ανώτατης εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τη συγκεκριμένη πιστοποίηση κατέχουν Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε ποσοστό μικρότερο από το 6% παγκοσμίως, μόλις 1.066 ιδρύματα σε περισσότερες από 100 χώρες, γεγονός που κατατάσσει το UNIC στην ελίτ των πιστοποιημένων ιδρυμάτων. Η διάκριση αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες, την ερευνητική δραστηριότητα και την επίδραση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο AACSB συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την επιτυχία αυτή, επαινώντας την Κοσμητόρισσα της Σχολής, Καθηγήτρια Αγγελική Κοκκινάκη, καθώς και ολόκληρη την ομάδα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων – το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και τους φοιτητές – για τη συμβολή τους στην επίτευξη αυτού του σημαντικού οροσήμου.

«Με αίσθημα υπερηφάνειας και τιμής εντασσόμαστε στην παγκόσμια κοινότητα των πιστοποιημένων από τον AACSB πανεπιστημίων», δήλωσε η Κοσμήτορισσα της Σχολής, Καθηγήτρια Αγγελική Κοκκινάκη. «Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει την αταλάντευτη δέσμευσή μας για αριστεία στην εκπαίδευση που σχετίζεται με τον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αντανακλά τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών μας, ενώ ενισχύει τον στρατηγικό μας προσανατολισμό στη διεθνή ακαδημαϊκή δικτύωση, την καινοτόμο διδασκαλία και την έρευνα με κοινωνικό αντίκτυπο.»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, συνεχάρη τη Σχολή για την κορυφαία αυτή διάκριση, σημειώνοντας: «Η πιστοποίηση από τον οργανισμό AACSB αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης που προσφέρει η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είμαστε περήφανοι για τις διεθνείς αναγνωρίσεις της Σχολής και για την αφοσίωση της ομάδας της. Εκφράζω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στην Κοσμητόρισσα Κοκκινάκη και σε όλο το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών, αφού κατατάσσεται ανάμεσα στα 176-200 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, στη θέση #40 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και #1 σε Κύπρο και Ελλάδα, στον τομέα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης του Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025. Στην κατάταξη ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2024, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται στις θέσεις 151-200 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ο AACSB, που ιδρύθηκε το 1916, αποτελεί τον παλαιότερο φορέα πιστοποίησης Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως και το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής εκπαίδευσης, συνδέοντας φοιτητές/ήτριες, ακαδημαϊκούς και επιχειρήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες. Η πιστοποίηση που παρέχει αναγνωρίζει ιδρύματα που επιδεικνύουν εξαιρετική ποιότητα σε βασικούς πυλώνες της ανώτατης εκπαίδευσης – από τη διδασκαλία και την έρευνα, μέχρι τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση του AACSB εδώ.