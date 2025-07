Συνετρίβη αεροσκάφος F-35 στην Καλιφόρνια κοντά σε αεροπορική βάση (βίντεο)

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συνετρίβη στην Καλιφόρνια το απόγευμα της Τετάρτη (30/07) κοντά στην Αεροπορική Βάση Λεμούρ του Ναυτικού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο πιλότος πρόλαβε να εκτοξευθεί από τη θέση του με ασφάλεια προτού το αεροσκάφος συντριβεί στο έδαφος γύρω στις 18.30 (τοπική ώρα)

Τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.

Το αεροσκάφος είχε ανατεθεί στην Μοίρα Μαχητικών Κρούσης VF-125, γνωστή ως «Rough Raiders», δήλωσε το Ναυτικό.

Η VF-125 είναι Μοίρα Αντικατάστασης Στόλου, υπεύθυνη για την εκπαίδευση πιλότων και πληρωμάτων αεροσκαφών.

Η Ναυτική Αεροπορική Βάση Λεμούρ βρίσκεται περίπου 64 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Φρέσνο στην κεντρική Καλιφόρνια.

