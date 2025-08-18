Μουρμούρα για τον πρόεδρο του ΤΕΠΑΚ

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Μετά την παραίτηση του Κώστα Γαλαταριώτη στις αρχές Ιουνίου, μετά από δύο μήνες, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του στις 30 Ιουλίου, διόρισε νέο πρόεδρο καθώς και νέο μέλος στη σύνθεση του συμβουλίου.

Οι διορισμοί έγιναν μετά τη διαβούλευση και ουσιαστικά τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ. Νέος πρόεδρος έχει διορισθεί ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος Ανδρέας Καρακατσάνης, που είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα. Ταυτόχρονα διορίσθηκε αντιπρόεδρος του συμβουλίου η δικηγόρος Μελίνα Διονυσίου που μέχρι πρόσφατα ήταν μέλος του συμβουλίου και νέος μέλος διορίσθηκε ο δικηγόρος Γιώργος Διογένους. Οι εξελίξεις αυτές, αν και αναμενόμενες, φέρνουν ήδη κάποια μουρμούρα στη Λεμεσό καθώς για πρώτη φορά πρόεδρος του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ δεν θα προέρχεται από τη Λεμεσό αλλά από τη Λάρνακα. Μάλιστα η πιο πάνω εξέλιξη έρχεται σε μία εποχή που το ΤΕΠΑΚ αναπτύσσεται, μετά την Πάφο, και στη Λάρνακα. Σημειώνεται δε ότι τεράστιο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΤΕΠΑΚ υλοποιείται και στη Λεμεσό, μάλλον όμως χωρίς να ικανοποιεί απόλυτα τους τοπικούς παράγοντες.

Μέχρι τώρα ήταν παράδοση, την οποία τηρούσαν όλοι, ότι ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ ήταν πάντα από τη Λεμεσό και μάλιστα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που ένωνε τους Λεμεσιανούς. Το ίδιο προφίλ είχε και ο Κώστας Γαλαταριώτης, που ήταν κοινής αποδοχής, παρά και τις κατά καιρούς σημαντικές διαφωνίες με τον Δήμο Λεμεσού. Η εν λόγω εξέλιξη, δηλαδή διορισμός προσώπου από τη Λάρνακα στη Λεμεσό, ερμηνεύεται ως μία ακόμα απόφαση με συγκεκριμένα μηνύματα για το μέλλον του ΤΕΠΑΚ. Ταυτόχρονα όμως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους νέους διορισμούς ικανοποίησε και πολιτικά ζητήματα, αφού στη θέση της αντιπροέδρου βρίσκεται πλέον σύζυγος του στελέχους του ΔΗΚΟ Άθου Αντωνιάδη, ενώ εισήλθε στο συμβούλιο ο συναγερμικός Γιώργος Διογένους που ίσως διεκδικήσει βουλευτική έδρα το 2026.

Πάντως με τον κ. Καρακατσάνη στη Λεμεσό δεν έχουν κανένα πρόβλημα, εκείνο όμως που ενόχλησε είναι καθαρά το ζήτημα της καταγωγής του. Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο συμβούλιο του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο ξάδελφος του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τον οποίον πρόσφατα υπήρξαν δημόσιες καταγγελίες από καθηγητή του πανεπιστημίου για παρεμβάσεις σε διορισμούς.

Η παραίτηση Γαλαταριώτη

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος, Κώστας Γαλαταριώτης, παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά στις αρχές Ιουνίου με την απόφασή του να μην σχετίζεται με το πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, ο κ. Γαλαταριώτης βρισκόταν σε απόλυτη σύμπνοια με τις Πρυτανικές Αρχές και μαζί υλοποιούσαν το αναπτυξιακό πρόγραμμα, με τον ίδιο να είναι ιδιαίτερα δραστήριος και διεκδικητικός στα θέματα του ΤΕΠΑΚ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Γαλαταριώτης υπέβαλε τη παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά την πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για λειτουργία των κινητών μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή του Πύργου, που επηρεάζουν άμεσα επιχειρηματικές του δραστηριότητες στην περιοχή.