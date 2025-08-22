Πρόεδρος ΠΟΕΔ: Αρκετά τα ανοικτά μέτωπα στην εκπαίδευση

Τα ανοικτά μέτωπα στην εκπαίδευση είναι αρκετά, λέει, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, προσθέτοντας ότι φαίνεται να υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες σε ό, τι αφορά στη στελέχωση.

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση, η κ. Βασιλείου είπε ότι την ερχόμενη Δευτέρα έχουν εκ νέου συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού Αθηνά Μιχαηλίδου.

Ερωτηθείσα σε ό,τι αφορά στη στελέχωση και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, η κ. Βασιλείου είπε πως φαίνεται να υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες, «οι οποίες ελπίζουμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου να μειωθούν και αναμένουμε τον Σεπτέμβρη, τη διαδικασία στελέχωσης που αφορά στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία».

«Ως ΠΟΕΔ παρακολουθούμε τις διαδικασίες και εκεί και όπου χρειάζεται η παρεμβαίνουμε με εισηγήσεις», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την νέα πρακτική στελέχωσης δημόσιων σχολείων με έκτακτους εκπαιδευτικούς που εφάρμοσε φέτος η ΕΕΥ, η κ. Βασιλείου είπε ότι εντοπίζονται αρκετά ζητήματα «τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό που εντοπίσαμε από την αρχή ως ΠΟΕΔ».

Ότι η εν λόγω διαδικασία, ανέφερε, «διαχειρίζεται τους λειτουργούς της εκπαίδευσης ως αριθμούς, αγνοώντας σοβαρές ιδιαιτερότητες που κάποιοι εξ αυτών αντιμετωπίζουν».

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, «θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να διορθωθούν αυτές οι στρεβλώσεις».

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΠΟΕΔ, «μια πολύ σημαντική παράμετρος που θα βοηθήσει στη διαχείριση των στρεβλώσεων είναι και η αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων, με αντίστοιχη μείωση των εκτάκτων εκπαιδευτικών, ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμη η διαδικασία διορισμών».

Η κ. Βασιλείου είπε επίσης ότι κατέθεσαν και στο ΥΠΑΝ τον προβληματισμό της Οργάνωσης σε ό,τι αφορά στη στελέχωση των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, η οποία αναμένεται να πραγματωθεί τον Σεπτέμβρη.

«Από τη μια, σημειώνεται με θετικό πρόσημο η αύξηση των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων. Από την άλλη, ήδη από την περσινή σχολική χρονιά, καταγράφηκε μειωμένο ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν σε αυτή τη θέση», ανέφερε.

Εξήγησε ότι «η σύμβαση μερικής απασχόλησης, η οποία συνοδεύεται και από αντίστοιχα μειωμένες απολαβές, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που για πολλούς εκπαιδευτικούς κάνει την εν λόγω θέση μη ελκυστική».

«Τονίζουμε όμως ότι χρειαζόμαστε και νέους εκπαιδευτικούς, με όρεξη και όραμα να υπηρετήσουν στα δημόσια σχολεία», συμπλήρωσε.

Ως εκ τούτου, συνέχισε η κ. Βασιλείου, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να γίνει πιο ελκυστικό.

«Για το εν λόγω ζήτημα, θέση της Οργάνωσης είναι να δίνονται συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ουσιαστική σύνδεση του πρωινού με το απογευματινό σχολείο, κάτι που θα αναβαθμίσει περαιτέρω τον θεσμό του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου. Ταυτόχρονα θα κάνει τη θέση πιο ελκυστική και θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς», σημείωσε.

Όπως είπε, αντίστοιχο ζήτημα έλλειψης ενδιαφέροντος αναμένουν να προκύψει και στη θέση των αντικαταστατών.

«Η θεσμοθέτηση ενός βελτιωμένου εργασιακού πλαισίου, η δυνατότητα πλήρους απασχόλησης (29 περίοδοι) των αντικαταστατών και η διατήρηση των καταλόγων διοριστέων μετά το 2027, θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς ώστε να υπηρετήσουν και από αυτή τη θέση», πρόσθεσε.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ είπε πως τα ανοικτά μέτωπα είναι αρκετά: Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού και Εκπαιδευτικού Έργου, Νέο Σύστημα Διορισμών και ανάγκη διατήρησης του καταλόγου διοριστέων και μετά το 2027, Ειδική-Ενιαία Εκπαίδευση, Ενίσχυση Προδημοτικής Εκπαίδευσης τόσο μέσα από τη δημιουργία θέσεων Βοηθών Διευθυντριών και Διευθυντριών όσο και μέσα από την υποστήριξή τους με γραμματειακό προσωπικό, Διαχείριση περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς, είναι κάποια από τα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά και χρήζουν διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση, η κ. Βασιλείου είπε ότι την ερχόμενη Δευτέρα έχουν εκ νέου συνάντηση με την Υπουργό.

«Ήδη έχουν προηγηθεί συναντήσεις ενώ οι θέσεις της ΠΟΕΔ επί του νομοθετήματος, έχουν αποσταλεί και γραπτώς προς την Υπουργό. Ζητούμενο η δημιουργία ενός νέου συστήματος αξιολόγησης που να είναι καλύτερο από το υφιστάμενο και να μην επαναλαμβάνει στρεβλώσεις και παραλείψεις», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά στο Νέο Σύστημα Διορισμών, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ είπε ότι δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο το ΥΠΑΝ δεν έχει ξεκινήσει διάλογο με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ούτε και έχει αποστείλει τη θέση του όπως δεσμεύτηκε σε συνάντηση που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Θυμίζω ότι η ΠΟΕΔ από την αρχή της συζήτησης που αφορούσε στην εν λόγω νομοθεσία -η οποία ψηφίστηκε το 2015-, έγκαιρα και τεκμηριωμένα είχε καταθέσει τις ανησυχίες και τις διαφωνίες της και είχε προβλέψει τις στρεβλώσεις που εντοπίζονται και επιβεβαιώνονται κάθε εξεταστική χρονιά», ανέφερε.

Τις εν λόγω στρεβλώσεις, πρόσθεσε, «εντοπίζει και η επίσημη πλευρά και ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με την ανάγκη να ξεκινήσει διάλογος σε ό,τι αφορά στη Νομοθεσία του Νέου Συστήματος Διορισμών».

«Στόχος είναι να προλάβουμε ώστε το 2027, να μην ψάχνουμε να βρούμε εκπαιδευτικούς να στελεχώσουν τα σχολεία μας είτε από τη θέση του συμβασιούχου είτε από τη θέση του αντικαταστάτη», σημείωσε.

Συγκεκριμένα, είπε η κ. Βασιλείου, μετά το 2027, όπως είναι τα δεδομένα, θα υπάρξει ανάγκη για αυξημένο αριθμό δασκάλων, αφού αυξάνονται οι αφυπηρετήσεις σε σχέση με τις χρονιές που διανύουμε, ενώ την ίδια στιγμή θα δημιουργηθεί κενό από τον μη επαρκή, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες, αριθμό δασκάλων από τον κατάλογο διορισίμων.

«Επομένως, είναι επάναγκες να βρούμε λύσεις έγκαιρα. Για να προλάβουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως η έλλειψη εκπαιδευτικών και την ίδια ώρα να μην θυματοποιηθεί κανένας συνάδελφος, είτε προέρχονται από τον κατάλογο διορισίμων είτε προέρχονται από τον κατάλογο διοριστέων», ανέφερε.

«Η διατηρηση του καταλόγου διοριστέων είναι μία από τις λύσεις που πρέπει να μπει στο τραπέζι του διαλόγου, ώστε το σύστημα να μπορέσει να λειτουργήσει και μετά το 2027. Ταυτόχρονα πρέπει μέσα από διάλογο να βρεθούν εκείνες οι λύσεις που θα διορθώνουν τις στρεβλώσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ είπε ότι η Νομοθεσία δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει γιατί θυματοποιεί τους εκπαιδευτικούς, με άμεσο τον κίνδυνο να έρθει η μέρα που θα ψάχνουμε εκπαιδευτικούς για τα δημόσια σχολεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ