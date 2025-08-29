ΥΠΑΝ: Μείωση ύλης και εξορθολογισμός αναλυτικών προγραμμάτων τη νέα σχολική χρονιά

Η περαιτέρω μείωση της ύλης, ο εξορθολογισμός του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων και η προαγωγή δεξιοτήτων είναι μεταξύ των δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, σύμφωνα με την παρουσίαση στην οποία προέβη την Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Αθηνά Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Υπουργείο ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Δράσεις και στοχεύσεις

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Υπουργού, στις δράσεις και στοχεύσεις του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνονται η στροφή στις δεξιότητες (union of skills), η εισδοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα (με έμφαση στα θέματα του Καταλόγου Διοριστέων), η πιλοτική εφαρμογή του κοινωνικού λειτουργού σε σχολεία με υψηλό βαθμό παραβατικότητας, το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση και η έμφαση στο ασφαλές σχολείο.

Ακόμη, στην παρουσίασή της η Υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι στις δράσεις και στοχεύσεις του Υπουργείου περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη αυτονομία στις σχολικές μονάδες, η εφαρμογή του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου, η έμφαση στην ψυχική υγεία και ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η ετοιμασία και εφαρμογή πολιτικής για τα χαρισματικά παιδιά, καθώς και η αναβάθμιση του Αθλητικού και του Μουσικού Σχολείου και των Σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος.

Πολιτικές/δράσεις που θα υλοποιηθούν

Εν συνεχεία, αναφερόμενη στις πολιτικές και δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη σχολική χρονιά 2025-26, η Αθηνά Μιχαηλίδου σημείωσε, στην παρουσιασή της, πως δρομολογούνται η περαιτέρω μείωση της ύλης, η επικαιροποίηση και ο εξορθολογισμός του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η προαγωγή δεξιοτήτων (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, επιχειρηματολογία) καθώς και η έμφαση στην ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι θα επανέλθει ο θεσμός της Εβδομάδας Εργασίας στη Β΄ Λυκείου, θα αυξηθούν οι σχολικές μονάδες ΔΡΑ.Σ.Ε.+ από 55 σε 56 Δημόσια Νηπιαγωγεία και από 91 σε 98 Δημοτικά Σχολεία, στη βάση αναθεωρημένων κριτηρίων επιλογής. Παράλληλα, είπε ότι θα αυξηθούν από 62 σε 80 τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργικού αλφαβητισμού στη ΔΕ. Ακόμη, είπε ότι θα επανενταχθεί η Αγωγή του Πολίτη και θα βελτιωθεί η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Στόχος μας είναι το σύγχρονο, συμπεριληπτικό και αποτελεσματικό σχολείο, υπογράμμισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ