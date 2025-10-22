Η οικογένεια Κένεντι αποκτά τη δική της σειρά στο Netflix

Μία από τις πιο γνωστές οικογένειες της αμερικανικής ιστορίας αποκτά τη δική της τηλεοπτική μεταφορά. Το Netflix ανακοίνωσε τη νέα δραματική σειρά «Kennedy», βασισμένη στο βιβλίο του ιστορικού Φρέντρικ Λόγκεβαλ «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956».

Τον ρόλο του πατριάρχη Τζο Κένεντι, πατέρα του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, θα ενσαρκώσει ο βραβευμένος Μάικλ Φασμπέντερ, σε μια παραγωγή που θα εξερευνήσει «τις θριαμβευτικές στιγμές και τις τραγωδίες της οικογένειας Κένεντι».

Και οι τραγωδίες δεν ήταν λίγες. Η δυναστεία που ανέδειξε τον 35ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, και τον γερουσιαστή της Νέας Υόρκης Ρόμπερτ Κένεντι έχει σημαδευτεί από αλλεπάλληλες απώλειες, με αποκορύφωμα τις δολοφονίες των δύο αδελφών τη δεκαετία του ’60. Τα διαδοχικά χτυπήματα της μοίρας τροφοδότησαν επί δεκαετίες τον μύθο της λεγόμενης «κατάρας των Κένεντι».

Το 1999, ο γιος του JFK, Τζον Κένεντι ο νεότερος, έχασε τη ζωή του μαζί με τη σύζυγο και την κουνιάδα του σε αεροπορικό δυστύχημα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον μύθο.

Η σειρά, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, θα ξεκινά πολύ πριν ο Τζον Φ. Κένεντι φτάσει στον Λευκό Οίκο. Η πρώτη σεζόν, που τοποθετείται στη δεκαετία του 1930, θα παρακολουθεί την «απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους — ανάμεσά τους και τον ανήσυχο δεύτερο γιο, Τζακ, που προσπαθεί να ξεφύγει από τη σκιά του “χρυσού παιδιού” μεγαλύτερου αδελφού του».

«Η ιστορία των Κένεντι είναι το πιο κοντινό πράγμα που διαθέτουμε στην αμερικανική μυθολογία, κάτι ανάμεσα σε Σαίξπηρ και The Bold and the Beautiful», δήλωσε ο δημιουργός της σειράς Σαμ Σο. «Η βιογραφία του Λόγκεβαλ σηκώνει το πέπλο πίσω από τον μύθο, αποκαλύπτοντας τις ανθρώπινες φιλοδοξίες και τα βάρη που κουβαλούσαν».

Η σειρά θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας. Δεν πρέπει να συγχέεται με το επερχόμενο πρότζεκτ του Ράιαν Μέρφι, American Love Story, που θα επικεντρώνεται στη ζωή του Τζον Κένεντι του νεότερου.

Με πληροφορίες από CNN/lifo.gr