Εναλλακτικό σχολείο και στη Λεμεσό

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πέτυχε στη Λευκωσία ο θεσμός του εναλλακτικού σχολείου και τώρα ετοιμάζονται να τον επεκτείνουν και στη Λεμεσό. Ιανουάριο θα είναι έτοιμο το σχολείο της Λεμεσού να δεχθεί τους πρώτους μαθητές, ενώ εντός Οκτωβρίου θα επαναλειτουργήσει το σχολείο της Λευκωσίας για να δεχθεί τη δεύτερη φουρνιά μαθητών

Μαζί με όλα τα υπόλοιπα σχολεία που ετοιμάζονται να υποδεχθούν τις επόμενες ημέρες τους μαθητές, ετοιμάζεται και το εναλλακτικό σχολείο στο οποίο φοιτούν μαθητές με ακραία παραβατική συμπεριφορά. Πρόκειται για έναν θεσμό που ξεκίνησε πέρσι πιλοτικά στη Λευκωσία και πλέον προχωρεί σε επέκταση και στη Λεμεσό, όπως είχε ανακοινώσει η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στον «Π». Το σχολείο της Λευκωσίας θα δεχθεί εντός Οκτωβρίου τη δεύτερη φουρνιά μαθητών, ενώ σε ό,τι αφορά το σχολείο στη Λεμεσό, εκεί το πρώτο κουδούνι αναμένεται να κτυπήσει με την έναρξη του δεύτερου τετράμηνου, τον ερχόμενο Ιανουάριο δηλαδή.

Σε ό,τι αφορά το εναλλακτικό σχολείο της Λεμεσού, οι διεργασίες για εξασφάλιση του χώρου, ο οποίος συνάδει και με τις εισηγήσεις των ειδικών, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, το ίδιο και οι ετοιμασίες που θα πρέπει να γίνουν πριν υποδεχτεί του μαθητές. Στόχος, όπως πληροφορούμαστε, είναι να λειτουργήσει αντίστοιχα με αυτό της Λευκωσίας, δηλαδή με 4-5 μαθητές γυμνασίου οι οποίοι παρουσιάζουν ακραία παραβατική συμπεριφορά.

Πίσω στο σχολείο τους 

 «Παρ' όλες τις δυσκολίες, τις αμφισβητήσεις και τα εμπόδια, το Εναλλακτικό Σχολείο Φοίτησης και Επανένταξης (ΕΣΦΕ) λειτούργησε στην πιλοτική του φάση με επιτυχία. Τα παιδιά που φοιτούσαν φέτος στο ΕΣΦΕ, όχι μόνο δεν εγκατέλειψαν το σχολείο, όπως δυστυχώς θα συνέβαινε υπό άλλες συνθήκες, αλλά από τον Σεπτέμβριο επιστρέφουν ενδυναμωμένα στη γενική τάξη», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι «το σχολικό σύστημα οφείλει να καλύπτει τις ανάγκες όλων των μαθητών/μαθητριών παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης και ενσωμάτωσης σε όλα τα παιδιά», τονίζει, προσθέτοντας πως «το εναλλακτικό σχολείο έχει στον σύντομο χρόνο λειτουργίας του αποδείξει ότι μέσα από εξατομίκευση και θεραπεία σε ένα περιβάλλον αποδοχής και φροντίδας μπορεί να λειτουργήσει ενάντια στην απομόνωση και τον αποκλεισμό, στοχεύοντας και επιτυγχάνοντας την επανένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών». Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο εναλλακτικό σχολείο τον περασμένο Ιούνιο, αύριο θα επιστρέψουν στα σχολεία τους και θα συνεχίσουν να δέχονται βοήθεια από τους ειδικούς. Συνεχίζεται η στενή παρακολούθηση από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας. Η υπηρεσία θα συνεχίσει να παρακολουθεί σε βάθος χρόνου την πρόοδο-πορεία των παιδιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρέμβαση που δέχθηκαν θα έχει ουσιαστικά και μόνιμα αποτελέσματα.

 

 

 

 

