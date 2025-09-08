Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δύσκολη εξίσωση οι σπουδές στο εξωτερικό

ΝΙΚΗ ΛΑΟΥ

Για τις οικογένειες, η απόφαση δεν είναι πλέον αυτονόητη και καλούνται να ζυγίζουν μια σειρά από παράγοντες: δίδακτρα έναντι κόστους ζωής, κύρος έναντι πρακτικότητας, όνειρα έναντι πραγματικών εμποδίων

Για δεκαετίες, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε τον φυσικό προορισμό για χιλιάδες Κύπριους φοιτητές που αναζητούσαν Ανώτατη Εκπαίδευση στο εξωτερικό. Η οικειότητα με τη γλώσσα και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα έκαναν το Λονδίνο, το Μάντσεστερ ή το Μπρίστολ να μοιάζουν σχεδόν τόσο προσιτά όσο η Λευκωσία ή η Λεμεσός. Το τοπίο όμως έχει αλλάξει δραματικά μετά το Brexit. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: σύμφωνα με το Migration Observatory της Οξφόρδης, οι εγγραφές φοιτητών από την ΕΕ στη Βρετανία μειώθηκαν σχεδόν κατά 60% την περίοδο 2020-2023. Οι Κύπριοι φοιτητές, που άλλοτε αποτελούσαν μία από τις πιο ορατές ομάδες Ευρωπαίων στα βρετανικά πανεπιστήμια, βρέθηκαν ξαφνικά εκτός παιχνιδιού λόγω κόστους. Με τα δίδακτρα για διεθνείς φοιτητές να κυμαίνονται σήμερα από 15.000 έως 25.000 λίρες τον χρόνο και με την απώλεια της ευρ...

