Επ. Παιδείας: Μέσα Οκτωβρίου αναμένει ν/σ για διορισμούς εκπαιδευτικών με θέματα υγείας

Νομοσχέδιο αναμένει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου για επίλυση του προβλήματος που αφορά διορισμούς και μεταθέσεις εκπαιδευτικών με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, των ιδίων ή των παιδιών τους. «Ενα χρονίζον πρόβλημα που αφορά τους ανθρώπους με αναπηρίες ή σοβαρά προβλήματα, χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι ταλαιπωρούνται άδικα γιατί υπάρχει κάποιο κενό», όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παύλος Μυλωνάς.

Το θέμα της διαδικασίας διορισμών και μεταθέσεων εκπαιδευτικών με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, των ιδίων ή των παιδιών τους, από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, καθώς και τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή της νέας διαδικασίας διορισμών έκτακτων εκπαιδευτικών, απασχόλησαν την Τετάρτη την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία, ο Παύλος Μυλωνάς είπε ότι ολοκλήρωσαν σήμερα μια διαδικασία, «η οποία ήταν στενάχωρη γιατί συγκρουστήκαμε και με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, συγκρουστήκαμε και με το Υπουργείο Παιδείας».

«Η ικανοποίησή μου είναι γιατί υπήρξε παραδοχή τόσο από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας όσο και από το Υπουργείο ότι υπάρχουν κενά και νομοθετικό πλαίσιο κενό, υπάρχουν ζητήματα τα οποία δημιούργησαν το πρόβλημα κυρίως για τους λίγους, αλλά σημαντικούς συμβασιούχους, οι οποίοι διορίστηκαν, όπως γνωρίζετε, σε μακρινές αποστάσεις, από τα Κοκκινοχώρια στην Πάφο ή από τη Λευκωσία στην Πάφο και δέχτηκαν μετά από δυσκολίες και ξεχώρισε και σε κάποια Μέσα Ενημέρωσης, η σύγκρουση παρά η ουσία», πρόσθεσε.

Το αποτέλεσμα μετρά, είπε ο κ. Μυλωνά, προσθέτοντας ότι δεσμεύτηκαν ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα πάρουν στην Επιτροπή πρωτοβουλίες δικές τους για να λύσουν το πρόβλημα.

«Και σας λέω ότι έτσι κι αλλιώς μια πρόταση νόμου δική μου και του Χρύσανθου Σαββίδη, η οποία υιοθετήθηκε από όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Παιδείας, κατά συνέπεια, το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί λύνει το πρόβλημα. Οπότε ουσιαστικά μετρά το γεγονός ότι θα επιλυθεί ένα χρονίζον πρόβλημα που αφορά τους ανθρώπους με αναπηρίες ή σοβαρά προβλήματα, χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι ταλαιπωρούνται άδικα γιατί υπάρχει κάποιο κενό, όπως υποστηρίζουν στη νομοθεσία. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης σήμερα και είναι πολύ ευχάριστα τα νέα γιατί παραδέχτηκε και το Υπουργείο και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ότι χρειάζεται κάτι να αλλάξει», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Μυλωνά είπε ότι αυτή η πρόταση νόμου, η οποία υιοθετήθηκε από όλη την Επιτροπή, επιβάλλει δια νομοθεσίας ό,τι ισχύει για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, δηλαδή θα δικαιούνται ιατροσυμβούλιο και αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους ως ασθενείς.

Η Πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Θέμις Ανθοπούλου, σε δηλώσεις της είπε ότι σήμερα έθεσαν στην Επιτροπή Παιδείας αυτό που έθεσαν ευθαρσώς ως αναπηρικό κίνημα, ως Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με αναπηρίες στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ότι πρέπει στους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς με αναπηρία είτε στους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά με αναπηρία, να παρέχεται η δυνατότητα, το κριτήριο, να διοριστούν κοντά στη βάση τους.

«Οι γονείς μεν είναι άτυποι φροντιστές, τα άτομα με αναπηρία για πολλαπλούς λόγους ενδέχεται να μην μπορούν να ταξιδέψουν εκτός πόλης, να ταξιδεύουν μια με δύο ώρες για να φτάσουν στην εργασία τους. Ακούσαμε το επιχείρημα -που το ακούσαμε και στη συνάντηση με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας- ότι αυτό δεν προβλέπεται νομοθετικά και προβάλαμε το εξής, που δεν είναι επιχείρημα του αναπηρικού κινήματος, αυτή είναι η πραγματικότητα, η σύμβαση που έχει κυρώσει η Κύπρος των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, όπως και κάθε σύμβαση που έχει κυρώσει, υπερέχει της εθνικής νομοθεσίας», πρόσθεσε.

Επομένως, συνέχισε η κ. Ανθοπούλου, οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία κατοχυρώνεται να το πράξει η εκτελεστική εξουσία, εάν και εφόσον προνοείται μέσα στη σύμβαση, μέσα στην οποιαδήποτε σύμβαση που έχει κυρώσει.

«Επομένως το δικαίωμα στην εργασία και στην απασχόληση, που είναι δικαίωμα μέσα από τη σύμβαση, είναι συνταγματικό δικαίωμα, είναι ανθρώπινο δικαίωμα, κατοχυρώνεται μέσα από ευρωπαϊκές οδηγίες στην εργασία και την απασχόληση. Κάθε ατόμου, κάθε εκπαιδευτικού που θα διοριστεί ως συμβασιούχος, κάθε εκπαιδευτικού που είναι άτυπος φροντιστής του παιδιού του με αναπηρία, είτε με οποιαδήποτε χρόνια πάθηση , οφείλει επιτέλους το 2025, 14 ολόκληρα χρόνια μετά την κύρωση της Σύμβασης, να το διασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία και να το διασφαλίσει μέσα από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα από ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας. Αναμένουμε δράσεις το αμέσως επόμενο διάστημα», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι έχουν θέσει πάρα πολλές φορές ότι δυστυχώς στην Κύπρο η αναπηρία συνεπάγεται εξαθλίωση και αυτό δεν αφορά μόνο τα επιδόματα, «αναγκάζουμε τον κόσμο να έχει την ανάγκη των επιδομάτων, όταν για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση που σήμερα συζητήσαμε και σε έντονο ύφος, αφαιρούμε το δικαίωμα από κόσμο καταρτισμένο, από εκπαιδευτικούς, να διοριστούν, παρέχοντάς τους την εύλογη προσαρμογή για να μπορούν να μπουν στον παραγωγικό ιστό της χώρας».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, δήλωσε για την επικείμενη κατάθεση ν/σ ότι «είναι ένα εκσυγχρονιστικό βήμα, το οποίο ως ΔΗΣΥ το χαιρετίζουμε. Την ίδια στιγμή έχουμε εντοπίσει και εμείς αναφορές επηρεαζόμενων συμβασιούχων εκπαιδευτικών, ζητήματα. Αυτό το οποίο λέγουμε και το έχουμε ζητήσει και από την Επιτροπή και υιοθετήθηκε η άποψή μας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέγιστο του ενός μηνός η αρμόδια Υπουργός να φέρει ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας συγκεκριμένες εισηγήσεις και εκεί μέσα από τη συζήτηση να ολοκληρωθούν οι εισηγήσεις αυτές και από τη συμβολή της Επιτροπής Παιδείας και να γίνουν είτε να τροποποιηθούν οι νομοθεσίες είτε να γίνει κανονιστικό πλαίσιο», σημείωσε.

Όπως είπε, «είμαστε εδώ έτοιμοι να συνδράμουμε στα πλαίσια μιας συλλογικής διαχείρισης του όλου ζητήματος, έτσι ώστε τα φαινόμενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί φέτος να μην επαναληφθούν».

«Στόχος μας πάντα είναι να βελτιώνουμε και επαναλαμβάνουμε ότι έχει ψηφιστεί πριν μερικά χρόνια ο νόμος επί Προεδρίας του Γεώργιου Τάσου, του πρώην Βουλευτή του ΔΗΣΥ, που διασαφηνίζει ξεκάθαρα ότι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός Ιουλίου, όλα αυτά, οι τοποθετήσεις, πρέπει να είναι όλα ολοκληρωμένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το επαναλαμβάνουμε αυτό και το θέτουμε επιτακτικά, ούτως ώστε και το Υπουργείο να στέλνει έγκαιρα όσο γίνεται πιο έγκαιρα τις ανάγκες προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι «έγινε μια προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη με ένα σύστημα μηχανιστικών σχεδόν αδιάβλητο, όμως ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η ίση μεταχείριση άνισων πραγμάτων δεν είναι δικαιοσύνη. Στο τέλος της ημέρας είναι αδικία. Αυτό έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν διοριστεί πάρα πολύ μακριά από το σπίτι τους, ενώ αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας. Είδαν το φως της δημοσιότητας περιπτώσεις καρκινοπαθών που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία και οι οποίοι δεν μπορούν να ξυπνούν το πρωί, αντικειμενικά δεν μπορούν δηλαδή, και να πηγαίνουν από τη Λευκωσία στο Τρόοδος ή στην Πάφο», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, έχουμε άτομα με αναπηρία, έχουμε γονείς πολύτεκνων οικογενειών, οι οποίες μάλιστα σε περιπτώσεις είναι μονογονεϊκές, έχουμε γονείς παιδιών με αναπηρία ή με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να φεύγουν από το σπίτι η ώρα 4 και η ώρα 5 το πρωί για να πηγαίνουν μακριά.

«Άρα υπάρχει ένα ξεκάθαρο πρόβλημα. Ταυτόχρονα έχουμε επισημάνει ότι ο τρόπος που έγιναν οι διορισμοί δηλαδή ξεκινάς πρώτη, δεύτερη κατανομή με τις θέσεις τις διαθέσιμες, αλλά το Υπουργείο Παιδείας θυμήθηκε αρχές του Σεπτέμβρη ότι υπάρχουν και άλλες θέσεις, για τις οποίες όμως όσοι εξασφάλισαν θέση την πρώτη και δεύτερη κατανομή, δεν δικαιούταν να κάνουν αίτηση, δηλαδή οι συμβασιούχοι μένουν οι τελευταίοι . Έπιασαν τις θέσεις στην Πάφο ή κάπου μακριά και ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι για ανθρώπους που είναι πιο κάτω στον κατάλογο υπάρχουν και θέσεις στη Λευκωσία για τον Λευκωσιάτη, στη Λεμεσό για τους Λεμεσιανούς», σημείωσε.

Αντιλαμβάνεστε, είπε ο κ. Χριστοφίδης, ότι όχι απλά δημιουργούνται μεγάλες αδικίες, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι φυσιολογικά μπορούν να σκεφτούν ότι δεν είναι μόνο αδικία, μπορεί να είναι και ρουσφέτι.

«Μπορεί κάποιες θέσεις να έμειναν να προκηρυχθούν αρχές του Σεπτέμβρη για να ευνοήσουν συγκεκριμένα άτομα. Δεν λέω ότι είναι έτσι, δεν έχω στοιχεία που να μπορώ να το τεκμηριώσω, αλλά φυσιολογικά ο κάθε εκπαιδευτικός σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Έχουμε ξεκαθαρίσει επίσης σήμερα, κάτι το οποίο συζητήθηκε πολύ και χθες ότι είχαμε διορισμούς 6 του Σεπτέμβρη, διότι οι ανάγκες από το Υπουργείο δόθηκαν την προηγούμενη μέρα. Άρα για ποια στελέχωση σωστή και έγκαιρη μιλούμε όταν μέχρι τις 5 του Σεπτέμβρη το Υπουργείο Παιδείας έστελνε ανάγκες του στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας; Πρέπει να βρεθεί μία λύση», ανέφερε.

Είπε, επιπρόσθετα, ότι έχουν συζητήσει σήμερα πολλές περιπτώσεις, πολλά παραδείγματα τόσο με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και κυρίως βεβαίως την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

«Πρέπει να δοθεί οριστική, δίκαια και μόνιμη λύση. Πρέπει δηλαδή να γίνει ένα κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα που να ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα. Πώς τοποθετούνται οι συμβασιούχοι; Εμείς έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σήμερα. Θέλουμε να ξέρουμε και θέλουμε να γίνει κανονιστικό πλαίσιο για το πώς τοποθετούνται οι διευθυντές, πώς δηλαδή οι διευθυντές σχολείων με πολύ μεγάλη εμπειρία στο λύκειο ξαφνικά μπορεί να βρεθούν σε έναν περιφερειακό γυμνάσιο για να βολευτεί κάποιος άλλος στο συγκεκριμένο λύκειο. Αποφασίζει σήμερα το Υπουργείο, όπως θέλει. Δεν το δεχόμαστε εμείς αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε.

Πρέπει, είπε ο κ. Χριστοφίδης, να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο.

«Υπάρχουν προβλήματα με τα μουσικά λύκεια, με τις τοποθετήσεις εκεί, που πρέπει να υπάρξει εξειδίκευση. Δεν μπορεί να βάλω, ας πούμε, τους 3 πρώτους του καταλόγου απλά, που και οι τρεις να έχουν ειδίκευση στο πιάνο και να μην έχω άλλο όργανο στο μουσικό λύκειο. Είναι ζητήματα, τα οποία πρέπει να δει το Υπουργείο και να μας φέρει εισηγήσεις. Έχουμε το θέμα των ειδικών σχολείων. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, τα οποία γεννιούνται και δημιουργούνται από το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει ένα εξειδικευμένο κανονιστικό πλαίσιο. Περιμένουμε λοιπόν να έρθει το Υπουργείο Παιδείας, να φέρει αυτό το κανονιστικό πλαίσιο στη Βουλή, να το συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους και να οδηγηθούμε επαναλαμβάνω σε δίκαιες και μόνιμες λύσεις», ανέφερε.

Δεν έχει πει το Υπουργείο Παιδείας ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα, διευκρίνισε ο κ. Χριστοφίδης, προσθέτοντας ότι θα περιμένουν την επίσημη του θέση.

«Ξέρετε ότι η Βουλή κανονισμούς δεν μπορεί να κάνει από μονή της και δεν μπορεί να πάει να κάνει νομοθεσίες για τέτοια περίπλοκα θέματα, χωρίς την εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας. Αφήστε που σε πάρα πολλές φορές μας έχει λεχθεί από τη νομική υπηρεσία ότι όταν εμπλέκεστε σε ζητήματα εργοδότη εργοδοτούμενου, Κυβέρνησης, δηλαδή υπαλλήλων, υπάρχει το στοιχείο της αντισυνταγματικότητας. Άρα περιμένουμε και απαιτούμε από την Κυβέρνηση, από το Υπουργείο Παιδείας ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο που θα δώσει μόνιμη λύση και θα αποδίδει δικαιοσύνη», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, είπε, έχουν παρακαλέσει και σήμερα την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να δει έστω και τώρα έστω, τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή οικογενειακά προβλήματα και να προσπαθήσει να δώσει έστω και μεμονωμένες λύσεις.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι «τα προβλήματα είναι σοβαρότατα, με εκπαιδευτικούς με σοβαρά θέματα υγείας και αναπηρίες ή που είναι γονείς παιδιών με αναπηρίες να διορίζονται είτε από την Αμμόχωστο στην Πάφο, είτε από τη Λευκωσία στην Πάφο και αντίστροφα, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα, που θα προκαλούσε μειωμένη απόδοση στις τάξεις των εκπαιδευτικών», πρόσθεσε.

Όπως είπε, η συζήτηση ήταν πολύ εποικοδομητική, υπάρχει η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία από το 2011, που διασφαλίζει στους εκπαιδευτικούς με αναπηρίες για το δικαίωμα για εργασία και απασχόληση.

«Υπάρχει νομοθετικό κενό που αναγνωρίστηκε από όλους και έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση από το ΥΠΑΝ και την ΕΕΥ, ότι σε ένα μήνα θα έρθουν οι σχετικοί κανονισμοί για να καλυφθεί αυτό το κενό. Όπως γνωρίζετε, το σύστημα έδινε προτεραιότητα και εύλογες προσαρμογές στις γυναίκες εκπαιδευτικούς που είναι έγκυες ή που έχουν παιδί έως ενός έτους. Μετά από συζήτηση και δυναμική μας παρέμβαση, ο Πρόεδρος της ΕΕΥ έχει αποδεχτεί να συμπεριλάβει στο σύστημα μέχρι να ψηφιστεί η νέα νομοθεσία και οι κανονισμοί και τους εκπαιδευτικούς με αναπηρίες ή και τους εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας ή και αναπηρίες», σημείωσε.

Αυτό, συνέχισε ο κ. Τρυφωνίδης, είναι ένα ζήτημα ηθικό, είναι θέμα ενσυναίσθησης των μελών της ΕΕΥ αλλά και του ΥΠΑΝ, έχει γίνει αποδεκτό και άμεσα να προστεθούν και αυτές οι κατηγορίες εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές και να δοθούν οι εύλογες προσαρμογές και διευκολύνσεις.

«Παράλληλα, συζητήσαμε και το θέμα με τα μουσικά σχολεία, το οποίο θα πάρει και αυτό τον δρόμο του για διευθέτηση, γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές που δεν ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα θέματα που απασχολούν ειδικά σχολεία, όπου εδώ έχει αποφασιστεί να γίνουν εκθέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε αυτά τα σχολεία, για να μπορέσει η ΕΕΥ να κάνει τις αντίστοιχες αλλαγές», κατέληξε.

