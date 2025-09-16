Καθηγητές απεργούν στα κατεχόμενα μετά την προσέλευση μαθητριών με μαντίλα σε σχολεία

Δύο μαθήτριες σε λύκειο στο κατεχόμενο Τρίκωμο και στο επαγγελματικό λύκειο στον Τράχωνα προσήλθαν χθες και σήμερα στα σχολεία τους με μαντίλα, στα οποία η αλλαγή πριν από μερικούς μήνες του σχετικού κώδικα για τη σχολική ενδυμασία πυροδότησε πολυήμερες διαμαρτυρίες και επεισόδια.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η Σέλμα Εϊλέμ, πρόεδρος της συντεχνίας καθηγητών (KTOEÖS) δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για εξαναγκασμό των κοριτσιών να φορούν μαντίλα και ότι οι καθηγητές διαμαρτύρονται και απεργούν ενάντια σε αυτή την επιβολή.

Σε γραπτή δήλωση, η κ. Εϊλέμ πρόσθεσε ότι η «κυβέρνηση» ΚΕΕ – ΔΚ - ΚΑ, ενεργώντας υπό τις οδηγίες του AKP, συνεχίζει να επιβάλλει τον πειθαρχικό κώδικα στα προαναφερόμενα λύκεια κι αυτή τη σχολική χρονιά, κάνοντας λόγο για «οργανωμένη επιβολή» της μαντίλας στα κορίτσια.

Το διοικητικό συμβούλιο της συντεχνίας, είπε, πήρε απόφαση όπως οι καθηγητές στα δυό αυτά σχολεία απεργήσουν σε διαμαρτυρία για την επιβολή της μαντίλας στα κορίτσια.

Επανέλαβε ότι η KTOEÖS δεσμεύεται στην υπεράσπιση της κοσμικής και επιστημονικής εκπαίδευσης. «Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ποιοτική, επιστημονική, κοσμική εκπαίδευση και την κοινωνική μας δομή, τηρώντας το σύνταγμα και τους νόμους μας. Δεν υπάρχει χώρος για αυτή την επιβολή συντηρητισμού. Δεν θα εγκαταλείψουμε την ηθική και έντιμη αντίστασή μας».

Κάλεσε δε την κοινωνία ολόκληρη να στηρίξει τον αγώνα των εκπαιδευτικών και να προστατεύσει τη "δημόσια" εκπαίδευση, «το μέλλον μας και τα παιδιά μας».

Νωρίτερα, το θέμα δημοσιοποίησε ο Ταχίρ Γιόκτσεμπελ, γγ της συντεχνίας και καθηγητής σε ένα εκ των δύο λυκείων. Μιλώντας το πρωί σε διαδικτυακή εκπομπή της Κίπρις ποστασί ανέφερε ότι «με την υποστήριξη πρακτόρων της τουρκικής πρεσβείας στη Λευκωσία» έγινε κατορθωτό να μπουν τα κορίτσια με μαντίλα στα σχολεία.

Πρόκειται, ανέφερε, για μια ιδεολογική δομή που το καθεστώς του AKP προσπαθεί να εγκαθιδρύσει στα κατεχόμενα μέσω της διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Γίνεται προσπάθεια δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος για μια αντιπολίτευση με καθορισμένα όρια και όσοι υπερβαίνουν αυτά τα όρια θα απειλούνται, πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ