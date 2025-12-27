Λυσσαλέα επίθεση Μόσχας κατά Ουκρανίας με 500 drones και 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 drone και 40 πυραύλους κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν ένα σχέδιο που έχει σκοπό να βάλει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», είπε ο Ζελένσκι, έπειτα από την επίθεση που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

ОХУ Украины нийслэл Киев хотын эрчим хүчний дэд бүтцэд их хэмжээний пуужин, дроноор цохилт өгсний улмаас хотын оршин суугчдын гуравны нэг нь цахилгаангүй болжээ. Украины Гадаад хэргийн сайд Андрей Сыбихагийн мэдээлснээр, орон сууцны хороолол болон чухал дэд бүтцүүдийг онилсон уг… pic.twitter.com/NTGB2er7V3 — NTV (@NTVmn) December 27, 2025

Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες οι Ουκρανοί στα αστικά κέντρα έχουν ρεύμα μόνο τέσσερις ώρες τη μέρα, ενώ τις υπόλοιπες 20 είναι χωρίς παροχή.

«Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα κυμαίνεται σήμερα γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Κίεβο

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στο Κίεβο, και τη γύρω περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας μετά από νέες μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

«Το πρώτο πλήγμα έκοψε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά σήμερα το πρωί και άλλα 400.000 έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα», ανέφερε η ιδιωτική εταιρεία παροχής ρεύματος DTEK, στο Telegram, προσθέτοντας ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Απειλές Πούτιν

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν σημείωσε ότι διαπιστώνει πως το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ