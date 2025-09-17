Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επ. Παιδείας: Η Αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα και το παιδί ξέμεινε στο σχολείο

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Φωτογραφία αρχείου

Ζήτημα φαίνεται να προκύπτει ταυτόχρονα και με τη μη ύπαρξη φρουρών σε όλα τα δημοτικά σχολεία, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό τους από το σχολείο.

Το θέμα της ευθύνης για την ασφάλεια των παιδιών, κυρίως στα δημοτικά σχολεία, μετά τη λήξη των μαθημάτων, απασχόλησε τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, με βουλευτές να ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να προβεί στη σύνταξη εγκυκλίου, η οποία θα ενημερώνει τις διευθύνσεις για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν σε περίπτωση που ένα παιδί παραμείνει στο σχολείο μετά τις 13:05.

Ο νόμος ορίζει ότι η ευθύνη του σχολείου για τη φύλαξη και ασφάλεια των παιδιών αρχίζει στις 7:30 το πρωί και τελειώνει στις 13:05. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου παιδιά, πέραν εκείνων που φοιτούν σε προαιρετικό ολοήμερο σχολείο, μένουν στο σχολείο μετά τις 13:05.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γονείς ή άλλοι συγγενείς καθυστερούν να τα παραλάβουν, ενώ ανάμεσα στα όσα ειπώθηκαν ενώπιον της Επιτροπής δόθηκε και ένα παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν, όπου μια μητέρα, η οποία θα πήγαινε η ίδια να παραλάβει το παιδί της από το σχολείο, συνελήφθη από την Αστυνομία και δεν ενημέρωσε κανείς το σχολείο, με αποτέλεσμα το παιδί να μένει μετά το τελευταίο κουδούνι, χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη.

Ζήτημα φαίνεται να προκύπτει ταυτόχρονα και με τη μη ύπαρξη φρουρών σε όλα τα δημοτικά σχολεία, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό τους από το σχολείο. Υπάρχει, όπως εξηγήθηκε, πολιτική απόφαση για φρουρούς σε όλα τα δημοτικά, η οποία λήφθηκε από το 2019, αλλά δεν υλοποιείται, με τις Σχολικές Εφορείες να εκφράζουν δυσκολία στο να βρουν εταιρείες που να διαθέτουν φρουρούς και να μπορούν να τους έχουν για μόνο δύο ώρες την ημέρα (μία το πρωί και μία το απόγευμα) στις σχολικές μονάδες.

