Παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα αποφάσισε η ΠΣΕΜ- Κλιματιστικά, επικίνδυνες υποδομές και… βερμούδα οι λόγοι

«Τραγικές» συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία, καταγγέλλει η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), ανακοινώνοντας παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, κατά την 3η και 4η περίοδο.

Στην επιστολή που απέστειλε προς την Υπουργό Παιδείας Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, η ΠΣΕΜ κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα που, όπως αναφέρει, διαψεύδουν τις δημόσιες διαβεβαιώσεις περί «ομαλής έναρξης της σχολικής χρονιάς». Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι τα κλιματιστικά στις αίθουσες παραμένουν εκτός λειτουργίας, η εγκύκλιος για χρήση βερμούδας δεν εφαρμόζεται, ενώ σε πολλές σχολικές μονάδες οι υποδομές είναι σε επικίνδυνη κατάσταση με πτώση σοβάδων και συνεχείς διακοπές ρεύματος.

Η ανακοίνωση της ΠΣΕΜ