Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Θρίλερ στην Ουκρανία: Ρώσοι απήγαγαν 50 κατοίκους από χωριό στο Σούμι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ουκρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι περισσότεροι από τους απαχθέντες είχαν προηγουμένως αρνηθεί να εκκενώσουν την περιοχή προς το εσωτερικό της Ουκρανίας.

Ρωσικά στρατεύματα απήγαγαν περίπου 50 Ουκρανούς από ένα χωριό στην περιφέρεια Σούμι, στα βορειοανατολικά σύνορα και τους μετέφεραν στη Ρωσία, κατήγγειλε σήμερα ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ουκρανίας Ντμίτρο Λουμπίνετς.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Λουμπίνετς, επικαλούμενος αρχικές πληροφορίες, είπε πως ρωσικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν κατοίκους του χωριού Χραμπόφσκε, δίπλα στα σύνορα με τη Ρωσία, την Πέμπτη.

Οι κάτοικοι αυτοί κρατήθηκαν αιχμάλωτοι χωρίς να τους δίνεται πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας προτού απαχθούν στη Ρωσία χθες Σάββατο, είπε ο ίδιος.

Ο Λουμπίνετς ανέφερε πως έχει απευθύνει έκκληση στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρωσίας και στον Ερυθρό Σταυρό.

Ζήτησε επιπλέον από τους Ουκρανούς να απομακρυνθούν από τις παραμεθόριες περιοχές μαζί με τους συγγενείς τους, προειδοποιώντας τους πως είναι επικίνδυνο να παραμείνουν εκεί.

Ουκρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν, επικαλούμενα στρατιωτικές πηγές, πως οι περισσότεροι από τους απαχθέντες είχαν προηγουμένως αρνηθεί να εκκενώσουν την περιοχή προς το εσωτερικό της Ουκρανίας.

Ο στρατιωτικός διοικητής του Σούμι Όλεχ Χριχόροφ ανέφερε στο Facebook ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης από τις παραμεθόριες περιοχές συνεχίζονται. Αυτές περιλαμβάνουν κατοίκους που στο παρελθόν είχαν αρνηθεί να φύγουν από την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα