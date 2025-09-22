Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Σε δίωρη αποχή οι μαθητές σήμερα για τα κλιματιστικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την ΠΣΕΜ, ιδιαίτερα έντονες είναι οι ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές, με βασικό ζήτημα τη μη λειτουργία κλιματιστικών στις αίθουσες.

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών κάλεσε σήμερα τους μαθητές σε αποχή από τα μαθήματα κατά την τρίτη και τέταρτη περίοδο, επικαλούμενη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία.

Διαβάστε επίσης την απάντηση του ΥΠΑΝ: «Άτοπη και αδικαιολόγητη η αποχή των μαθητών για τα κλιματιστικά»

Σύμφωνα με την ΠΣΕΜ, ιδιαίτερα έντονες είναι οι ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές, με βασικό ζήτημα τη μη λειτουργία κλιματιστικών στις αίθουσες.

Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε την απόφαση υπερβολική και αδικαιολόγητη, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι επιδιώκουν μικροπολιτικά οφέλη επηρεάζοντας τους μαθητές. Τόνισε ακόμη πως η παρούσα κυβέρνηση είναι η μοναδική που έχει προχωρήσει σε πρόγραμμα εγκατάστασης κλιματιστικών και ότι 147 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.

Από την πλευρά της, η Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης υπογράμμισε την ανάγκη να επισπευσθεί η εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία, θεωρώντας δικαιολογημένη τη δυσαρέσκεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Κάλεσε δε το Υπουργείο Παιδείας και τις Σχολικές Εφορείες να προχωρήσουν πιο γρήγορα.

Κατά τη διάρκεια της αποχής, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναμένεται να παραμείνουν εντός των σχολικών χώρων.

Tags

ΜαθητέςΠαιδείαμαθητές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited