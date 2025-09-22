Σε δίωρη αποχή οι μαθητές σήμερα για τα κλιματιστικά

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών κάλεσε σήμερα τους μαθητές σε αποχή από τα μαθήματα κατά την τρίτη και τέταρτη περίοδο, επικαλούμενη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία.

Σύμφωνα με την ΠΣΕΜ, ιδιαίτερα έντονες είναι οι ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές, με βασικό ζήτημα τη μη λειτουργία κλιματιστικών στις αίθουσες.

Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε την απόφαση υπερβολική και αδικαιολόγητη, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι επιδιώκουν μικροπολιτικά οφέλη επηρεάζοντας τους μαθητές. Τόνισε ακόμη πως η παρούσα κυβέρνηση είναι η μοναδική που έχει προχωρήσει σε πρόγραμμα εγκατάστασης κλιματιστικών και ότι 147 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.

Από την πλευρά της, η Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης υπογράμμισε την ανάγκη να επισπευσθεί η εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία, θεωρώντας δικαιολογημένη τη δυσαρέσκεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Κάλεσε δε το Υπουργείο Παιδείας και τις Σχολικές Εφορείες να προχωρήσουν πιο γρήγορα.

Κατά τη διάρκεια της αποχής, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναμένεται να παραμείνουν εντός των σχολικών χώρων.