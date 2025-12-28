Υφυπουργός Τουρισμού : Σημείο αναφοράς το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Στατός – Άγιος Φώτιος

Σε μια γιορτινή αγκαλιά παράδοσης, ανθρώπων και συναισθήματος μετατράπηκε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Στατού – Αγίου Φωτίου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι η κυπριακή ύπαιθρος όχι μόνο αντέχει, αλλά μπορεί να πρωταγωνιστεί, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή.

«Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια», τόνισε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για την πρώτη φορά που Χριστουγεννιάτικο χωριό στην ορεινή Πάφο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού. «Είναι κάτι που χαιρετίζουμε ως κυβέρνηση, γιατί δίνεται η ευκαιρία στους χιλιάδες επισκέπτες της Πάφου να γνωρίσουν και την ορεινή της πλευρά», ανέφερε, κάνοντας λόγο για μια «χρυσή ευκαιρία» περαιτέρω ανάπτυξης και του εγχώριου τουρισμού.

Ο κ. Κουμής στάθηκε ιδιαίτερα στη διάχυση των οφελών του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες, σημειώνοντας με ικανοποίηση ότι εκατοντάδες συμπατριώτες μας έχουν ήδη επιλέξει να επισκεφθούν το χωριό, γεμίζοντας ζωή και κίνηση εκεί όπου άλλοτε επικρατούσε η ησυχία του χειμώνα. Όπως εξήγησε, τα Χριστουγεννιάτικα χωριά προκύπτουν μέσα από διαγωνιστική, παγκύπρια διαδικασία, με αυστηρή αξιολόγηση των αιτήσεων.

«Ο Στατός – Άγιος Φώτιος κέρδισε επάξια τη συμμετοχή του και το αποτέλεσμα είναι αυτό που σήμερα απολαμβάνουν οι επισκέπτες», είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Στατού – Αγίου Φωτίου, Μιχαήλ Κίμωνος, μίλησε με συγκίνηση για μια επιθυμία που έγινε πράξη. «Η προσπάθειά μας εξαργυρώθηκε με την επιλογή μας από το Υφυπουργείο Τουρισμού», ανέφερε, τονίζοντας πως η μελέτη και η προετοιμασία έγιναν με τη στήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου. Με λόγια απλά αλλά δυνατά, περιέγραψε τη σημασία της εκδήλωσης για την κοινότητα: «Πέρσι τέτοια μέρα θα ήμασταν πέντε άτομα στο καφενείο. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες και στη διάρκεια της ημέρας θα περάσουν χιλιάδες. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε: τη στήριξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου». Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Υφυπουργείο Τουρισμού, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι το Χριστουγεννιάτικο χωριό να καθιερωθεί ως θεσμός.

Κατά την επίσκεψή του, ο Υφυπουργός Τουρισμού ξεναγήθηκε στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό και στο «Αμπελοχώρι του Αγίου Βασίλη», όπου μικροί και μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν καθημερινά σε εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια.

Παρασκευή χαλουμιού, παλουζέ και άλλων παραδοσιακών εδεσμάτων, μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες.

Στα γραφικά περίπτερα, οι επισκέπτες γεύονται ζεστά ροφήματα και τοπικές λιχουδιές, ενώ ανακαλύπτουν χειροποίητες δημιουργίες και προϊόντα της περιοχής — από σουτζιούκο και ζιβανία μέχρι τραχανά, χαλούμι, αναρή και γλυκά του κουταλιού. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Στατού – Αγίου Φωτίου θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026, προσκαλώντας όλους να ζήσουν μια αυθεντική χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Μια εμπειρία όπου η παράδοση συναντά τη ζεστασιά των ανθρώπων και η κυπριακή ύπαιθρος αποδεικνύει έμπρακτα ότι έχει παρόν — και μέλλον.