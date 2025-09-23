Οδηγοί προσοχή: Ουρά χιλιομέτρων στην είσοδο της Λευκωσίας μετά από τροχαίο

Στο ΤΕΠΑΚ τα κλειδιά της Εθνικής Τράπεζας: Αναλαμβάνει το κτήριο-σύμβολο της Πλατείας Πανεπιστημίου στο κέντρο Λεμεσού

Η παραλαβή του κτηρίου, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός πολυετούς και πολύπλοκου εγχειρήματος, ανακοινώθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση από τις Πρυτανικές Αρχές.

Σε μια ιστορική εξέλιξη για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το εμβληματικό κτήριο της πρώην Εθνικής Τράπεζας, το οποίο δεσπόζει στο κέντρο της Πλατείας Πανεπιστημίου στη Λεμεσό, περνά πλέον επίσημα στην κυριότητα του κράτους και στη χρήση του Πανεπιστημίου.

Η παραλαβή του κτηρίου, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός πολυετούς και πολύπλοκου εγχειρήματος, ανακοινώθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση από τις Πρυτανικές Αρχές. Το εν λόγω ακίνητο είχε ήδη από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του ΤΕΠΑΚ ενταχθεί στα υπό απαλλοτρίωση κτήρια, ωστόσο η διαδικασία είχε παγώσει για αρκετά χρόνια εξαιτίας δικαστικών εμπλοκών.

Η σημαντική αυτή επιτυχία οφείλεται σε συντονισμένες ενέργειες πολλών φορέων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Γαλαταριώτη, καθώς και στη συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Πολεοδομίας, αλλά και στην υποστήριξη του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, «με συντονισμένες ενέργειες, μαζί με τον πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Γαλαταριώτη, αλλά και χάρη στη στήριξη της Νομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Πολεοδομίας και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδης, φτάσαμε σήμερα σε αυτή τη μεγάλη κατάκτηση».

 

«Με χαρά παραλάβαμε και κρατάμε από σήμερα στα χέρια μας τα κλειδιά ενός ιστορικού κτηρίου», δήλωσε η ηγεσία του Πανεπιστημίου, υπογραμμίζοντας πως η απόκτηση του κτηρίου ανοίγει νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία, έγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Ζαφείρης.

 

