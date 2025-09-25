Αποκαλυπτήρια της νέας σχολής του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα

Μπήκε για τα καλά το νερό στ' αυλάκι ως προς την εγκατάσταση στη Λάρνακα της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Το τελευταίο διάστημα έγιναν σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών, αλλά και για τις κτηριακές εγκαταστάσεις που θα στεγάσουν τη σχολή. Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης της εν λόγω σχολής, ενώ ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτης Ζαφείρης έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από τα αρχιτεκτονικά σχέδια της έδρας της σχολής, που προγραμματίζεται ν' ανεγερθεί στην περιοχή Μακένζι, πίσω από τον μεγάλο υφιστάμενο χώρο στάθμευσης των νυχτερινών κέντρων.

Η συμμετοχή του Δήμου Λάρνακας σ' αυτή τη συμβουλευτική επιτροπή θεωρείται κομβική, έτσι ώστε η νέα σχολή να έχει μελλοντικά ουσιαστικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, στην οικονομία και στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, ο Ανδρέας Βύρας δήλωσε ότι προχωρούν εντατικά και οι διαδικασίες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης από το κράτος, σύμφωνα και με την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας τον περασμένο Μάρτιο κατά την περιφερειακή σύσκεψη που έγινε στην Ορόκλινη. Η χρηματοδότηση θεωρείται απαραίτητη, ώστε να γίνει εφικτή η προκήρυξη του διαγωνισμού για ανέγερση του κτηρίου που θα στεγάσει την πανεπιστημιακή σχολή. Ήδη ο πρύτανης Παναγιώτης Ζαφείρης δημοσιοποίησε, μέσω των κοινωνικών δικτύων, τις μακέτες που ετοίμασε ο αρχιτεκτονικός οίκος DMA Architects and Engineers, όπως αυτές παρουσιάστηκαν κατά τη συνεδρία της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Όλες οι πιο πάνω εξελίξεις καταδεικνύουν ότι Δήμος Λάρνακας και ΤΕΠΑΚ προσπαθούν να «τρέξουν» τις διαδικασίες, με στόχο το συντομότερο δυνατό να στηθεί και να λειτουργήσει η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.