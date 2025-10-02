Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά Για Τα Παιδιά» Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου πάμε στο Παλιό ΓΣΠ!

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου η Λευκωσία γεμίζει παιδικά χαμόγελα με το Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά Για Τα Παιδιά», που διοργανώνει η Cyfield από τις 12:00 έως τις 18:00 στην Πλατεία του Παλιού ΓΣΠ.

Το φεστιβάλ υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, διαδραστικές δραστηριότητες και πολύ παιχνίδι. Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις

Η Κεντρική Σκηνή θα φιλοξενήσει παιδικές χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις καθώς και μουσικά και χορευτικά δρώμεν. Στη Μικρή Σκηνή, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν θέατρο σκιών, μαγικά κόλπα και παραμυθένιες αφηγήσεις, ενώ σε όλη την Πλατεία θα υπάρχουν δημιουργικά εργαστήρια, επιτραπέζια παιχνίδια, επιστημονικά πειράματα, το Πλανητάριο Κύπρου, face painting, μασκότ, ξυλοπόδαροι και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Διασκέδαση, παιχνίδι αλλά και προσφορά

Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες, μέσα από περίπτερα όπου θα παρουσιάζουν το έργο τους και θα διαθέτουν προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουν την αποστολή τους και τις δράσεις που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Μεταξύ αυτών που θα συμμετάσχουν είναι οι οργανισμοί: Hope for Children, Sophia Foundation, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Μικροί Εθελοντές, Αγκαλιά Ελπίδας, Φωνή, Ίδρυμα Ελπίδα, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», ΣΠΑΒΟ και άλλοι.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου πάμε όλοι στο Παλιό ΓΣΠ για να γιορτάσουμε, να παίξουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά!

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο