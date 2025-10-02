Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενισχύουν τη συνεργασία τους

Στην ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας τους προχώρησαν το Πανεπιστήμιο Frederick και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), με στόχο την περαιτέρω εδραίωση και εμβάθυνση της συνεργασίας τους για την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ήδη από την πρώτη υπογραφή του Μνημονίου, προέκυψε η λειτουργία του πολύ επιτυχημένου εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Την ανανέωση του Μνημονίου υπέγραψαν ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick και ο Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης, Πρύτανης του Ε.Α.Π. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι αρχές των δύο Πανεπιστημίων συζήτησαν τρόπους προώθησης και υλοποίησης των στόχων του ανανεωμένου Μνημονίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό νέων δράσεων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών που θα προσφέρονται από κοινού στα επιστημονικά πεδία των δύο Πανεπιστημίων. Σε αυτό το πλαίσιο, πολύ σύντομα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της αίτησης για την αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός νέου διαπανεπιστημιακού προπτυχιακού προγράμματος. Προβλέπει, επίσης, την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και άλλων καινοτόμων δραστηριοτήτων, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την κινητικότητα ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.

Ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, δήλωσε κατά την υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου: «Η από κοινού προσφορά του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο αποτέλεσε μόνο την αρχή της συνεργασίας μας με το Ε.Α.Π., το μοναδικό πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η άριστη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς, οδήγησε στην ανανέωση του Μνημονίου, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή μας να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας. Είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν και άλλα κοινά, καινοτόμα και υψηλών προδιαγραφών προγράμματα, που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Μάλιστα, σύντομα θα ανακοινώσουμε και τη λειτουργία ενός νέου από κοινού εξ αποστάσεως προπτυχιακού προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε συντονισμένα και σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων».

Από τη δική του πλευρά, ο Πρύτανης του Ε.Α.Π, Καθηγητής Κουτούζης, ανέφερε: «Η ανανέωση του Μνημονίου αποτελεί συνέχεια της άψογης και ουσιαστικής συνεργασίας μας με το Πανεπιστήμιο Frederick, ένα ίδρυμα με μεγάλη ακαδημαϊκή παράδοση και διεθνή προσανατολισμό. Η κοινή μας πορεία έχει επιβεβαιώσει στην πράξη τη σημασία των διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών, αποκορύφωμα των οποίων αποτελούν τα κοινά προγράμματα σπουδών. Ήδη το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ‘τρέχει’ με πολύ καλά αποτελέσματα. Η ανανέωση της συνεργασίας μας ανοίγει νέες προοπτικές για την ακαδημαϊκή και ερευνητική μας δραστηριότητα, πάντα προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών, των ερευνητών/τριών και των κοινωνιών που υπηρετούμε.»