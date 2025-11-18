Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συμφωνίες ενός τρισεκατομμυρίου υποσχέθηκε στον Τραμπ ο Μπιν Σαλμάν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP Photo/Evan Vucci

Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες o Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης του βασιλείου, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, υποσχέθηκε σήμερα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επενδύσεις ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε στο μέλλον της Αμερικής. Πιστεύω, κύριε πρόεδρε, ότι σήμερα και αύριο θα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι θα αυξήσουμε αυτά τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 1 τρισεκ. δολάρια για επενδύσεις», δήλωσε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, προς ικανοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δηλώνει πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης του βασιλείου, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε σήμερα κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο ότι θέλει να εργαστεί για την αναγνώριση του Ισραήλ «το συντομότερο δυνατόν», εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, αναφερόμενος στη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση του Μεσανατολικού.

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι η πορεία προς μια λύση δύο κρατών έχει καθοριστεί με σαφήνεια», είπε ο σαουδάραβας ηγέτης στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Συμπλήρωσε ότι είχε μια «εποικοδομητική συζήτηση» για το θέμα αυτό με τον Τραμπ και ότι «θα εργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες το συντομότερο δυνατόν» για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

