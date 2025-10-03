Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus βραβεύτηκε με Έπαινο στα Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας 2025 για τη δράση «Ποδηλατώ για τον τόπο μου»

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus βραβεύτηκε με Έπαινο στην κατηγορία «Μεσαία Επιχείρηση» στα Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας 2025, με την κοινωνική δράση «Ποδηλατώ για τον τόπο μου». Η τελετή απονομής των Βραβείων Εταιρικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας, αποτελούσε μια συνδιοργάνωση του CSR Cyprus με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Εκ μέρους του UCLan Cyprus, παρέλαβε τον έπαινο η κ. Μαργαρίτα Στεφάνου, Head of Business Development.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus να συνεισφέρει ενεργά στην κοινωνία και στο περιβάλλον, προάγοντας παράλληλα τις αξίες της βιωσιμότητας, της υγείας και της ειρήνης.