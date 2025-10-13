Το Career Discovery Program επιστρέφει! Ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει

Το επιτυχημένο Career Discovery Program του Πανεπιστημίου Frederick επανέρχεται, δίνοντας και φέτος την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, 15-18 ετών, να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους και να γνωρίσουν το επάγγελμα που τους ταιριάζει μέσα από δωρεάν συναρπαστικά εργαστήρια.

Day 1 - Discover Yourself

Λευκωσία: 1 Νοεμβρίου 2025 | Λεμεσός: 15 Νοεμβρίου 2025 | 10:00 – 14:30

Για όσους/ες δεν έχουν αποφασίσει ακόμη τι θέλουν να σπουδάσουν. Μέσα από παιχνίδια ρόλων, διαδραστικές δραστηριότητες, και εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού, οι συμμετέχοντες/ουσες θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και θα ανακαλύψουν ποια επαγγέλματα τους ταιριάζουν.

Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και ειδικό εργαστήριο για γονείς, με στόχο την υποστήριξη των παιδιών στη μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο.

Day 2 - Test-Drive Your Studies

Λευκωσία: 22 Νοεμβρίου 2025 | Λεμεσός: 29 Νοεμβρίου 2025 | 10:00 – 14:00

Για όσους/ες έχουν ήδη μια κατεύθυνση στο μυαλό τους. Οι μαθητές/τριες μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο διαδραστικά εργαστήρια που οργανώνουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου και να ζήσουν από κοντά την εμπειρία των σπουδών που τους ενδιαφέρουν. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Frederick, θα εξερευνήσουν, θα δημιουργήσουν και θα πειραματιστούν στα εργαστήρια, τα στούντιο και τους άλλους χώρους του Πανεπιστημίου.

Θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο του Digital Marketing, να φορέσουν τη ρόμπα του/της Φαρμακοποιού, να γίνουν μέρος μιας εικονικής δίκης, να μάθουν τα πάντα για την ομάδα Formula του Πανεπιστημίου Frederick, να γίνουν για μια μέρα Νοσηλευτές/τριες, να φτιάξουν το δικό τους κινηματογραφικό βίντεο, να παίξουν Maritime Monopoly, να πειραματιστούν στα εργαστήρια των Πολιτικών Μηχανικών, να πάρουν το μικρόφωνο του δημοσιογράφου, να μπουν στη θέση του/της εκπαιδευτικού, να γνωρίσουν τον λαμπερό χώρο της μόδας, να γίνουν προγραμματιστές, να γνωρίσουν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, και άλλα πολλά!

Τον περασμένο Μάρτιο, συμμετείχαν στο πρόγραμμα περισσότερα από 200 άτομα. Όσοι/ες συμμετέχοντες/ουσες απάντησαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο, δήλωσαν ότι τα εργαστήρια τους/τις βοήθησαν να εξοικειωθούν με τα επαγγέλματα και ότι θα πρότειναν το Career Discovery Program σε φίλους/ες τους, αφήνοντας ενθουσιώδη σχόλια: «όλα ήταν τέλεια», «ήταν όλα απίστευτα», «μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω περισσότερα για τον κλάδο που με ενδιαφέρει», «με βοήθησαν να αποφασίσω τι θέλω να σπουδάσω».

Το Career Discovery Program στηρίζει η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ για Λευκωσία και εδώ για Λεμεσό.