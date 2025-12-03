Ο Στέφανο Σαννίνο αποχώρησε από την Κομισιόν λόγω του σκανδάλου

Την πρόωρη αποχώρηση του από τη θέση του ως Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο, επιλέγει ο Στέφανο Σαννίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη, όπως επιβεβαίωσε και Εκπρόσωπος της Επιτροπής στο ΚΥΠΕ. Η απόφαση ήρθε μετά την εμπλοκή και σύλληψη του για την εν εξελίξει έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σε εσωτερικό μήνυμα προς το προσωπικό, ο Σαννίνο επιβεβαιώνει ότι έχει δώσει κατάθεση σχετικά με έργο, που υλοποιήθηκε κατά τη θητεία του ως Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), κατά την περασμένη νομοθετική περίοδο.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι «πριν απαντήσουμε στο πρώτο σας ερώτημα, οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε το τεκμήριο αθωότητας μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες. Δεύτερον, επιβεβαιώνουμε ότι ο Γενικός Διευθυντής της DG MENA δεν ασκεί πλέον τα καθήκοντά του. Λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες που προώθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), ο πρώην Γενικός Γραμματέας της EEAS προσφέρθηκε να λάβει άδεια μέχρι το τέλος του έτους, οπότε και θα συνταξιοδοτηθεί όπως είχε προγραμματιστεί». Διευκρινίζεται ότι με βάσει το βιογραφικό του Σαννίνο, κατείχε τη θέση του ΓΓ στην EEAS από το 2021 έως το 2024. Ο Σαννίνο ξεκίνησε την καριέρα του στην Κομισιόν ως μέλος του καμπινέ του τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ρομάνο Πρόντι, το 2002.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο Αυστριακός Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της DG MENA, Μίκαελ Κάρνιτσνιγκ «έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα έως ότου διοριστεί νέος Γενικός Διευθυντής».

Πηγή: ΚΥΠΕ