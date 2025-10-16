Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΕΚΠΑ: 300 αιτήσεις ήδη, για 60 θέσεις στην Ιατρική Σχολή που θα ανοίξει στην Κύπρο

Η υπ. Παιδείας, είπε ότι η νομοθετική ρύθμιση που επέτρεψε την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο εντάσσεται στη στρατηγική διεθνοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης, με το ΕΚΠΑ να είναι το πρώτο που εγκρίνεται.

Περισσότερα από 300 αιτήματα για μόλις 60 θέσεις έχει δεχθεί η Ιατρική Σχολή του παραρτήματος Κύπρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, δρα Αθηνά Μιχαηλίδου. Όπως ανέφερε, η έντονη ζήτηση επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για το νέο ακαδημαϊκό ίδρυμα, το οποίο εντάχθηκε πλέον επίσημα στο Μητρώο Πανεπιστημίων της Κύπρου.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε την Τετάρτη η εγγραφή του ΕΚΠΑ ως παράρτημα Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία. «Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ουσιαστικές και τυπικές διαδικασίες, ώστε να έχουμε το παράρτημα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στο Μητρώο των Πανεπιστημίων μας», δήλωσε η υπουργός, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως «αίσια κατάληξη μιας μακράς προσπάθειας».

Υπενθύμισε ότι η νομοθετική ρύθμιση που επέτρεψε την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Κύπρο εντάσσεται στη στρατηγική διεθνοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης, με το ΕΚΠΑ να είναι το πρώτο που εγκρίνεται.

Αναφορικά με τη στέγαση, η δρ Μιχαηλίδου είπε ότι η έγκριση αφορά τη Λευκωσία, όπου έχουν ήδη υποδειχθεί κατάλληλα κτήρια που παραχωρήθηκαν από την Αρχιεπισκοπή και τον δήμο, στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει, ωστόσο, σκέψη και για πιθανή μελλοντική παρουσία στη Λάρνακα.

Η λειτουργία του παραρτήματος αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, πιθανότατα στα τέλη Οκτωβρίου, με προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

