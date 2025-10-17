Συμβούλιο «ΦΩΝΗ»: Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε προπτυχιακούς/προπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Κύπρου

Το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ» πραγματοποίησε στις 12/09/2025 και στις 23/09/2025 δύο ξεχωριστές ενημερωτικές παρουσιάσεις σε τεταρτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολική Εμπειρία». Η πρώτη παρουσίαση απευθυνόταν σε φοιτητές/φοιτήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης και η δεύτερη σε φοιτητές/φοιτήτριες Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Τα σεμινάρια είχαν στόχο την ενημέρωση και προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών, ενισχύοντας τον ρόλο τους στη στήριξη και προστασία των παιδιών. Το Συμβούλιο ΦΩΝΗ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), υλοποιεί τη συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2025-2028, ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς από τα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας και εξασφαλίζοντας ότι θα είναι έτοιμοι/ες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε ζητήματα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου, Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, παρουσίασε το έργο και τον ρόλο του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Δρ. Χριστίνα Ιωάννου, Ανώτερη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος του ΥΠΑΝ και Μέλος του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ», ανέλυσε τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η κα Μαργαρίτα Κυριάκου, Εκπαιδευτικός και Λειτουργός του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο, αναφέρθηκε στο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και παρουσίασε πρακτικά εργαλεία υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς.

Το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ» εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου για την καινοτομία αυτή, εντάσσοντας αυτή τη δράση στη διαδικασία προετοιμασίας και ενδυνάμωσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον κ. Γιώργο Ολυμπίου, Συντονιστή του Προγράμματος της Σχολικής Εμπειρίας Δασκάλων, και στην κα Άνθια Μιχαηλίδου, Συντονίστρια της Σχολικής Εμπειρίας των Νηπιαγωγών, για τη συνεργασία και τη στήριξή τους. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται ειδικά στην Επιτροπή Σχολικής Εμπειρίας του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής που συνέβαλε στην υλοποίηση και επιτυχία της δράσης αυτής.