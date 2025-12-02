Προσδοκία για ενίσχυση εμπορικών σχέσεων με Κύπρο εξέφρασε ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας ΗΠΑ

Την προσδοκία για ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ εξέφρασε ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Κύπρο, Ντάνιελ Μάνγκις, σε χαιρετισμό του στο δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών, το οποίο φιλοξένησε στη Λευκωσία το Αμερικανοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Χαιρετίζοντας το δείπνο εκ μέρους της Πρεσβείας, Τζούλι Ντέιβις, η οποία συμμετέχει στην αποστολή στην Ουκρανία,

Ο κ. Μάνγκις μετέφερε τους χαιρετισμούς της Πρέσβειρας Τζούλι Ντέιβις, η οποία συμμετέχει στην αποστολή στην Ουκρανία, και δεν μπορούσε να παρευρεθεί και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τον ρόλο του σε μία περίοδο που, όπως είπε, ήταν καθοριστική για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κύπρου, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψή του στις ΗΠΑ τον περασμένο Απρίλιο αποφέρει ακόμα καρπούς.

Ευχαρίστησε, επίσης, ο Αμερικανοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη συμβολή του στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, με την προσέλκυση επενδύσεων, τη στήριξη στην καινοτομία και τη δημιουργία νέων ευκαιριών συνεργασίας. Είπε, μάλιστα, πως η επιχειρηματική κοινότητα έχει κεντρική παρουσία στις διμερείς σχέσεις, επισημαίνοντας και τη σημασία της συνεργασίας με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Αναφέρθηκε στη μακρόχρονη παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην Κύπρο και ευχαρίστησε τον τέως Πρόεδρο του Αμερικανοκυπριακού Επιμελητηρίου, Γιώργο Γεωργίου, για τη συνεισφορά του, ενώ συνεχάρη και τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο, Μάριο Καπίρη, και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, Παντελή Παντελίδη, εκφράζοντας την προσδοκία για επέκταση της συνεργασίας.

Είπε ότι η δράση του Επιμελητηρίου είναι ένας από τους λόγους που εμπνέουν αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, σημειώνοντας ότι συνεργάζεται στενότερα από ποτέ με την κυβέρνηση για να βρεθούν λύσεις σε εμπόδια που αφορούν την ευημερία και των δύο πλευρών. Μέσω αυτής της συνεργασίας, σημείωσε, επιδιώκεται οι κανονισμοί να απλοποιηθούν και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες να εξορθολογιστούν.

Εξάλλου, ανέφερε ότι η κυπριακή Προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για να προωθηθούν ζητήματα που αφορούν το εμπόριο και τις επιχειρήσεις.

Αναφέρθηκε, επίσης, σε θετικές νέες εξελίξεις, όπως η νέα νομοθεσία για τον έλεγχο των επενδύσεων, που έχει στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της εθνικής ασφάλειας, αλλά και η ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Μονάδας Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι ενθαρρύνεται η Κύπρο για να γίνει ακόμα πιο φιλόξενη για επιχειρήσεις και να συνεχίσει να αφουγκράζεται τις αμερικανικές εταιρείες που βρίσκονται ήδη στη χώρα.

Εξέφρασε, δε, αισιοδοξία και για την πορεία της ψηφιακής μετάβασης στη Κύπρο, αλλά και την προσδοκία για συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ανανέωση του διμερούς Σχεδίου Δράσης Οικονομικής Διπλωματίας.

Τέλος, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν τις προσπάθειες υπό τα ΗΕ για επανένωση του νησιού ως μία διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, προς όφελος όλων των Κυπρίων, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και κατέληξε λέγοντας ότι παραμένουν «επιφυλακτικά αισιόδοξοι».

