Προειδοποιεί ο Γ. Παντελή: Κίνδυνος προστίμου €60 εκατ. αν «κολλήσει» η μεταρρύθμιση αξιολόγησης των εκπαιδευτικών - Στο κόκκινο η σύγκρουση

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Εντείνονται οι παρασκηνιακές διεργασίες για να αναβληθεί η συζήτηση του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ προειδοποιούν με απεργίες, ενώ το υπουργείο υπερασπίζεται τις αλλαγές που έγιναν

Το κλίμα γύρω από τη μεταρρύθμιση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παραμένει τεταμένο, με τις επαφές και τα παρασκήνια να κινούνται σε πυρετώδεις ρυθμούς ενόψει της συνεδρίας της κινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας την Τετάρτη, όπου έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί το νέο σύστημα....

