Τεχνική Λάρνακας: Λαμβάνουν μέτρα για επεισόδια σε λεωφορεία - Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη

Τη λήψη αυστηρών μέτρων ούτως ώστε να μην επαναληφθεί το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες, όταν μαθητές πετούσαν διάφορα αντικείμενα στο λεωφορείο που τους μετέφερε από το σχολείο τους, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην μπορεί να συνεχίσει την εργασία του, αποφάσισε σήμερα πολύωρη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κώστας Κώστα, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας, σήμερα Τετάρτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Τεχνική Σχολή της πόλης. «Αποκλειστικό θέμα συζήτησης ήταν το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες, όταν μαθητές έριχναν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ελιές, που μάζεψαν από το σχολείο τους, στο λεωφορείο που τους μετέφερε μετά το τέλος των μαθημάτων, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην μπορεί να συγκεντρωθεί στην εργασία του», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι στη σύσκεψη παρευρέθηκαν η Ομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, γονείς, η Διεύθυνση της Τεχνικής Σχολής Λάρνακας, το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, που είναι η σοβαρότητα τόσο του συγκεκριμένου περιστατικού όσο και άλλων που έγιναν στο παρελθόν».

Όπως είπε ο κ. Κώστα, «ο κόμπος έφτασε στο χτένι και δυστυχώς το γεγονός ότι υπάρχει ατιμωρησία ορισμένοι το εξέλαβαν ως «άδεια» για να συνεχίσουν να κάνουν αυτά που έκαναν. Λήφθηκε κοινή απόφαση πως και το σχολείο και η Αστυνομία θα προχωρήσουν άμεσα σε έρευνες και στη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να εξιχνιαστεί η υπόθεση και να τερματιστεί πλέον το συγκεκριμένο φαινόμενο από μαθητές».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Κώστα είπε πως «στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας φαίνεται ότι έγιναν και ορισμένα άλλα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται οι ίδιοι μαθητές, με αποτέλεσμα να κάνουμε λόγο για κατ’ εξακολούθηση παραβατική συμπεριφορά. Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι θα πρέπει πλέον να αναλάβουν δράση προκειμένου να τερματιστούν αυτά τα φαινόμενα» σημείωσε.

Ανέφερε ακόμα πως «κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι θα ληφθούν αυστηρά μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο με το χθεσινό από μαθητές στη Λάρνακα, ενώ για πρώτη φορά έγινε επίσημη καταγγελία κατά συγκεκριμένων προσώπων».

Εξέφρασε ακόμα την ικανοποίηση της Ομοσπονδίας για το γεγονός ότι η εταιρεία λεωφορείων θα συνεχίσει να εκτελεί τη συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία έγινε κανονικά και σήμερα. «Ελπίζουμε και ευχόμαστε κατά τη διάρκεια των ερευνών και των ανακρίσεων από την Αστυνομία και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες να μην συμβεί οτιδήποτε και να «πληρώσει τη νύφη» η πλειονότητα των μαθητών που βρίσκονταν στο λεωφορείο, αντί οι 5 – 6 που ξεκίνησαν το επεισόδιο», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το επεισόδιο με τη ρίψη αντικειμένων στο λεωφορείο ο οδηγός σταμάτησε το όχημα ενώ βρισκόταν στη λεωφόρο Μακαρίου στη Λάρνακα και κάλεσε την Αστυνομία.

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας μετέβησαν στη σκηνή και ο οδηγός μετέβη χθες το απόγευμα για κατάθεση.

Εξάλλου σύμφωνα με την Αστυνομία Λάρνακας από τις έρευνες εντοπίστηκαν έξι μαθητές που φαίνεται να εμπλέκονταν στο επεισόδιο και αναμένεται να μεταβούν το απόγευμα με τους γονείς τους στην Αστυνομική Διεύθυνση για κατάθεση.

Σημειώνεται πως μόλις σχηματιστεί ο φάκελος για την υπόθεση αυτός θα σταλεί στη Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας για οδηγίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ