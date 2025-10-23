Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εντατικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Συμπεριληπτική Μάθηση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το έργο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Linköping της Σουηδίας, φέρνει κοντά πανεπιστήμια από Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και Κύπρο με στόχο να στηρίξει νέους και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στη μετάβασή τους από το πανεπιστήμιο στη σχολική τάξη, προωθώντας τη συμπεριληπτική και πολυπολιτισμική μάθηση.

Το Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα και την Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SOSCIEATH) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοξένησε από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025 το Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του έργου Erasmus+ TRANSIT (Transition into Teaching for Inclusive and Diverse Learning – Μετάβαση στη Διδασκαλία για Συμπεριληπτική και Πολυπολιτισμική Μάθηση).

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, φοιτητές, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και μέντορες συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια και δράσεις, εστιάζοντας στη συνεργασία, τις εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, τη δημιουργικότητα μέσω Playful Learning, καθώς και σε προσομοιώσεις ρεαλιστικών σεναρίων διδασκαλίας. Οι εμπειρίες αυτές κορυφώθηκαν με αναστοχασμό και ανταλλαγή ιδεών για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης και την προώθηση της συμπερίληψης.

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι πιλοτικές εφαρμογές των διαδικτυακών ενοτήτων (online modules) του έργου, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να ενδυναμώσουν εκπαιδευτικούς και μέντορες σε όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα TRANSIT ανέδειξε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης, θέτοντας τις βάσεις για μια εκπαίδευση πιο ανοιχτή, συμπεριληπτική και δημιουργική.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα του έργου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου:
Δρ. Μαριάννα Ευσταθιάδου, Λέκτορα, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής.
Ηλ. Ταχ.: M.Efstathiadou@euc.ac.cy.

