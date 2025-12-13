Συρία: Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας νεκροί σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σήμερα στην Παλμύρα της Συρίας, καθώς υποστήριζαν αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι ο δράστης σκοτώθηκε από συμμαχικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA και Αμερικανός αξιωματούχος είχαν τονίσει πως Αμερικανοί και Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σήμερα όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον κοινού περιπόλου που πραγματοποιούσαν αμερικανικές και συριακές δυνάμεις στην Παλμύρα.

Το SANA, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, τόνισε ότι δύο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκε.

Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θα προβούν σε «σοβαρά αντίποινα» μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, που σκότωσε τρεις Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτικών.

«Θα ανταποδώσουμε» τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, λέγοντας πως αυτή ήταν μια επίθεση μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους κατά των ΗΠΑ και της Συρίας σε ένα πολύ επικίνδυνο τμήμα της Συρίας.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημειώνει:

«Θρηνούμε την απώλεια τριών Μεγάλων Αμερικανών Πατριωτών στη Συρία, δύο στρατιωτών και ενός Πολίτη Διερμηνέα. Ομοίως, προσευχόμαστε για τους τρεις τραυματίες στρατιώτες, οι οποίοι, όπως μόλις επιβεβαιώθηκε, είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή ήταν μια επίθεση του ISIS εναντίον των ΗΠΑ και της Συρίας, σε ένα πολύ επικίνδυνο μέρος της Συρίας, το οποίο δεν ελέγχεται πλήρως από αυτές. Ο Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ αλ Σαράα, είναι εξαιρετικά θυμωμένος και ενοχλημένος από αυτήν την επίθεση. Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Πηγή: ΚΥΠΕ